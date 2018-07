Exkluzivita manželství tvoří základ společnosti, homosexuálové nemůžou zplodit potomka, tvrdí biskup

Poslanci mají aktuálně ve sněmovně dva návrhy o manželství. Jeden říká, že manželství má být výhradně svazkem muže a ženy. Ten druhý zase říká, že manželství by mohlo být i pro lidi stejného pohlaví. Vláda podpořila návrh, aby homosexuální páry mohly manželství uzavírat, ale řada poslanců z ANO i ČSSD souběžně prosazuje zákon zcela opačný. Předseda rady pro rodinu České biskupské konference Josef Nuzík byl hostem pořadu Vertikála. Praha 6:00 7. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík. | Foto: Pavel Langer, Arcidiecéze olomoucká

„Rodina je přirozená záležitost. Manželství je instituce, která má svůj původ v bibli,“ říká Nuzík.

„Církev nezasahuje a aktivně do politiky nevstupuje, ale když se jedná o něco takového, tak musí. Rodina je přirozená, jde o základní buňku lidské společnosti a její prosperity. Církev v těchto chvílích musí vystoupit na její obranu a upozornit, že se musíme vydat správnou cestou,“ je přesvědčen.

Kněží v některých farnostech tak věřící informovali o možnosti podepsat petici za podporu manželství přijetím ústavního dodatku, který definuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou.

„Petice v kostelech určitě není primární důvod, proč se lidé v neděli v kostelech schází. Přijdou kvůli liturgii, modlitbě. Věřící člověk je ale také občanem a věřící lidé nemají jinou možnost, jak se takto shromáždit. Může se toho tedy využít, avšak vždy až po liturgii,“ vysvětluje Nuzík.

Zákon, o němž mají poslanci hlasovat, by podle něj „vyvýšil nepřirozené spojení osob stejného pohlaví na roveň rodiny“.

„My jako církev říkáme, že to je cosi zvláštního. Já bych to přirovnal k tomu, že i v naší společnosti jsou lidé, kteří třeba nemají dar rozlišování barev, jsou barvoslepí. Kvůli takto postižené menšině lidí přeci nebudeme rušit barvy nebo říkat, že pohled na svět musí být jen černobílý.“

Josef Nuzík je přesvědčen, že exkluzivita manželství tvoří základ společnosti. „Bez plození děti, bez výchovy, která se odehrává v rodině na prvním místě, nemá žádná společnost kdekoliv na světě budoucnost. Je to vážná situace pro celou společnost, aby si uvědomila, že je rodina dlouhodobě ze strany státu méně podporovaná. Rodinná politika politických stran je nepřející,“ říká.

Homosexuálové neplodí

„Bible začíná stvořením muže a ženy. Společnost na heterosexuálních vztazích stojí, protože homosexuální vztah nikdy nemůže běžným způsobem zplodit potomka.“

Zatímco před třiceti lety podle něj rozpad manželství týkal spíše nevěřících lidí, nyní se situace změnila. „V posledních deseti letech se rozpadají i manželství uzavřená před bohem. Společnost se v posledních desetiletích dostává do názorového zmatku. Individualismus a seberealizace se staví nad společné zájmy, které vždy v předcházející době byly před zájmem jednotlivce.“

„Na homosexuálních sňatcích je nepřijatelné to, že stát či vláda na podporu normálních rodin mnoho nedělá. My tu poslední léta stále slyšíme zdůrazňování této menšiny, která nikdy neporodí a neobohatí tak společnost jedincem, který by vyrůstal v harmonickém soužití heterosexuálního vztahu muže a ženy.“

„Nárůst homosexuální menšiny není epidemický, je jich nízké procento. V žádném případě se ta situace nesmí řešit tak, že se pro potřeby nepatrné menšiny upraví pohled na rodinu a na výchovu ve zdravých rodinách, které tvoří základ naší společnosti,“

Řeč se v pořadu Vertikála stočila i k hlavě katolické církve - papeži Františkovi. Koncem května obletěla svět zpráva, že se omluvil za „závažné chyby“, jichž se katolická církev dopustila v případech sexuálního zneužívání v Chile. Jednou z obětí je i Juan Carlos Cruz, který je homosexuál a s papežem se v dubnu sešel. „Bůh tě tak stvořil a miluje tě,“ slyšel od papeže.

„Když mluví papež František o homosexuálech nebo o rozpadlých manželstvích, tak ukazuje na to, že i tato část společnosti k nám patří a my je nemůžeme vyloučit. Zároveň také papež i ve své poslední exhortaci vyzdvihuje krásu rodiny. Právě proto, aby člověku, který se upnul na jiné věci, jako je konzum, obchod či zážitky, ukázal, že na něco zapomněl.“

