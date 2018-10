‚Rodiny budou rozehnány, vezmou vám děti.‘ Za svatováclavské kázání čelí kněz trestnímu oznámení

PETR PIŤHA

Církevní historik a katolický kněz Petr Piťha se narodil 26. března 1938. V polovině 60. let absolvoval češtinu, lingvistiku a historii na pražské filozofické fakultě a soukromě vystudoval teologii. Na kněze byl vysvěcen tajně v roce 1969 v Nizozemsku, kde na přelomu 60. a 70. let působil.

Do povědomí široké veřejnosti vstoupil v první polovině 90. let, když byl necelé dva roky ministrem školství. Do úřadu ho nominovala Křesťanskodemokratická strana, která těsně spolupracovala s ODS.

Do vlády přišel Piťha jako uznávaný odborník na pedagogiku, mimo jiné patřil k zakladatelům české matematické lingvistiky a učil na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Autor řady životopisů osobností církevní historie také radil pražskému arcibiskupovi a od září 2012 je proboštem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. O rok dříve mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy.

(ČTK)