Přehled tisku: malá knihkupectví mizí a hotel pod Sněžkou nebude kulturní památkou

E15

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za hnutí ANO) nařídila kontrolu Vojenského zpravodajství, zjistil deník E15. Ministryně se tak podle deníku snaží ochromit ambice ředitele tajné služby Jana Berouna. Právě ten by totiž podle informací listu mohl v příští vládě Šlechtovou nahradit.

Šlechtová půjde svědčit kvůli podezřelým armádním zakázkám, sama na ně upozornila Číst článek

Mladá Fronta DNES

Nezvěstný politik z ČSSD Miroslav Petřík si před zmizením vybral peníze, informuje Mladá fronta DNES. To podle deníku nahrává verzi, že olomoucký radní a ředitel tamních Technických služeb chtěl zmizet záměrně. Policisté to zatím nekomentují.

Pořád není jasné, proč politik na začátku května zmizel. Petříkova manželka ale naznačila, že už mohl být z politiky unavený. Mladá fronta DNES taky připomíná, že na olomouckém magistrátu zasahovali kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu kvůli výstavbě protipovodňových opatření.

Deník

Nejdražší vila v Praze se loni prodala za 112 milionů korun, dočtete se v regionálním Deníku. Dům stojí ve Střešovicích a hned v nedalekých Dejvicích najdete druhou nejdráž prodanou vilu, za kterou nový majitel zaplatil rovných sto milionů. Obě čtvrti patří - společně s historickým centrem, Bubenčí a Trojou - k nejdražším rezidenčním oblastem v hlavním městě.

Virtuální prohlídka: projděte se naposledy legendárním knihkupectvím Fišer Číst článek

Hospodářské noviny

Malá knihkupectví zanikají, upozorňují Hospodářské noviny. Za posledních 15 let zavřely asi čtyři stovky malých knihkupectví. Podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů malé obchody devastuje slevová politika e-shopů.

Pomoc by podle něj mohly třeba pevné ceny - nějaký čas by se knihy musely prodávat za předem stanovenou částku. Takhle to funguje třeba v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku.

Právo

Hotel Horizont v Peci pod Sněžkou nejspíš nebude kulturní památkou, uvádí deník Právo. Návrh památkářů totiž zamítlo ministerstvo kultury. Hotel z konce 70. let podle úřadu negativně zasáhl do tradiční architektury krkonošského města. Památkáři diskutují, jestli na seznam památek zapsat taky Labskou boudu nad Špindlerovým mlýnem. Pokud by to úředníci odsouhlasili, mohlo to by to zkomplikovat její opravu.