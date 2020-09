Vouchery na knihy pro školáky měly pomoct knihkupectvím. Ministerstvo ale z projektu couvá

Podle dat Svazu českých nakladatelů a knihkupců letos vyjde asi o 2000 titulů, tedy zhruba o 15 procent méně než v běžných letech. Kvůli propadům prodejů se na začátku prázdnin dohodl podle zjištění Radiožurnálu svaz se zástupci vlády na řešení. Voucher v hodnotě 300 korun na nákup knih by mohl dostat každý žák základní i střední školy. Jenže ministerstvo školství teď začíná couvat a peníze chce raději poslat přímo školám. Praha 13:14 5. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít čtenář | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Během koronavirové krize jsem nechala na internetových knihkupectvích skoro 7,5 tisíce. Skoro každý týden jsem potřebovala nový knížky, protože už jsem neměla co číst,“ říká Michale Poláková, kterou před půl rokem poslal zaměstnavatel na home office. Na začátku jara ji ani nenapadlo, že peníze, které ušetří za cestování a obědy v restauracích, investuje do knih. Během půlroku jí v knihovničce přibylo 25 nových titulů.

Nejen Michaela, ale i další čtenáři začali knihy nakupovat on-line. Zatímco ještě před rokem prodali knihkupci na internetu jen každou desátou knihu, letos se tak ke čtenářům dostane každý třetí titul. Podobná čísla hlásí i menší nakladatelství, která se živí internetovým předprodejem knih.

„Období dubna, května pro nás bylo právě a crowdfundingových kampaních nejúspěšnější za celé trvání Pointy, což jsou necelé dva roky. Spouštěli jsme nejvíce kampaní, dosáhli jsme taky nejvyšších cílových částek na předprodejích,“ uvedla ředitelka nakladatelství Pointa Veronika Mahdalová.

Chyběli žáci a studenti

Zatímco menší nakladatelé i knihkupci se s krizí poprali po svém, ti větší pocítili její dopady výrazněji. Například kamenná knihkupectví v obchodních centrech hlásí citelné propady tržeb. Část lidí totiž stále pracuje z domu a do obchodů nezavítají ta často.

„Co jsme zatím pociťovali, byla nepřítomnost studentů a školáků v těch měsících kolem prázdnin a na konci školního roku, kdy vždycky byl větší aktivity dětí a kolem dětských knih apod. Tak tam samozřejmě byl jakýsi výpadek, protože ty prázdniny nastaly jakýmsi klouzavým způsobem,“ podotkl Jan Kanzelsberger, majitel stejnojmenného knihkupectví.

Začátkem letních prázdnin se proto Svaz knihkupců a nakladatelů dohodl se zástupci vlády na pomoci. Všichni žáci základních a středních škol by měli dostat voucher v hodnotě 300 korun na nákup knih v postižených kamenných knihkupectvích.

„Už začátkem července vysloveně ten projekt odsouhlasili ministři Havlíček a Plaga, považovali ho za prospěšný a smysluplný a následně slíbili, že se dohodnou mezi sebou, kdo ho zadministruje, ale ve výsledku ho nechtěl zadministrovat ani jeden. Ministr Havlíček přislíbil veškerou pomoc, přislíbil sehnat peníze, ale ne administrovat projekt,“ dodává předseda Svazu knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.

Čí je to kompetence?

V SMS zprávě Českému rozhlasu to potvrdil i sám ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček.

„Je to program, který připravovalo ministerstvo školství, možná ještě ve spojení s ministerstvem pro místní rozvoj. Za nás jsme připraveni poskytnout součinnost, případně můžeme využít naše informační systémy, ale kapacitně to již nedáme,“ stálo ve zprávě.

Jenže ministerstvo školství namítá, že návrh vypadal jinak. Podle mluvčí resortu Anety Lednové není podpora podnikatelských subjektů skrze vouchery v kompetenci ministerstva školství.

To by ale knihkupcům zřejmě příliš nepomohlo. Zatímco žáci by si sami vybrali v knihkupectví četbu, která je zajímá, školy by podle zástupců svazu peníze spíše utratily za učebnice u předem nasmlouvaných dodavatelů.