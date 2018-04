Knihovna v každém autobuse. Opavský dopravní podnik připravil pro cestující novou službu

V garážích dopravního podniku je všechno připravené, regály v zadní části autobusu mezi oknem a madlem jsou pevné a viditelné i zvenku.

„Spouštíme to pro lidi. Je to něco nového v přepravě osob a očekáváme podle prvních indicií, které máme, že se to bude líbit,“ řekl Českému rozhlasu Ostrava ředitel Městského dopravního podniku Opava Jaromír Walaski.

Ten doufá, že jednoduchý koloběh půjčování a vracení třeba cestou do práce bude fungovat. Přece jenom mezi zastávkami zvlášť v centru města se nestihne přečíst ani jedna kapitola.

„Vezme si ji domů a po přečtení nám ji buď vrátí, anebo nabídne jinou knihu ze své knihovny,“ dodal Walaski.

Pro opavskou Knihovnu Petra Bezruče to byla zvláštní zakázka, vybrat něco pro každého, potvrdila knihovnice Michaela Hrbáčová.

„Dávali jsme tam detektivky, dávali jsme tam třeba romány pro ženy, knížky klasické literatury, to znamená třeba i studenti možná najdou povinnou četbu v autobuse, a samozřejmě jsme nezapomněli ani na děti,“ popsala Hrbáčová.

To ale nebylo všechno. Každá kniha se do malého autobusového regálu přece jenom nevejde, takže se aspoň od oka přeměřovalo.

„Co se týká formátu, tak jsme se snažili vybrat spíš knihy menší, tenčí. Přišlo nám, že to bude asi rozumnější volba, než abychom tam dávali Vojnu a mír,“ dodala Hrbáčová.

I bez ruských klasiků to ale bude podle dopravního podniku i knihovny zajímavý test. Pokud se osvědčí, možná přibydou k autobusům i trolejbusy, takže by mohla být kniha k jízdence kamkoliv.