Čtenáři se vrací do knihoven. Přichází opět i děti, které si během covidu přestaly knížky půjčovat

Police s knížkami v knihovně v Nové Bystřici prochází malý Martin s maminkou Evou Tesařovou. „Mám čtyři děti a všechny chodí do knihovny. Máme i hodně vlastních knížek, ale už nám nestačí poličky, tak využíváme knihovnu,“ říká Eva Tesařová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Knihovny v Nové Bystřici a Popelíně navštívila Lucie Hochmanová

Po dvou letech pandemie koronaviru se začínají čtenáři do knihovny vracet. „Loni přišlo během září 345 čtenářů a letos 382 čtenářů. Jsem ráda, že se začaly vracet i děti, protože ty po pandemii vůbec nechodily,“ pochvaluje si knihovnice Markéta Musilová.

Čtenáři v novobystřické knihovně můžou vybírat ze 14 tisíc knížek. „Omezení nemáme, ale většinou se nestává, že by někdo chtěl padesát knih měsíčně. Registrace je pro dospělé za šedesát korun, pro děti zdarma a pro seniory a studenty za třicet korun na celý rok. Už tu bylo pár lidí, kteří řekli, že si knihu půjčí, protože jsou knihy drahé, ale masový trend to není,“ dodává Markéta Musilová.

Pařížská knihovna spisovatele Kundery se přesunula do Brna. Čtenářům se otevře nejpozději v únoru Číst článek

V knihovně v Popelíně, která má knižní fond dvou tisíc svazků a další si po souborech půjčuje z Jindřichova Hradce, větší příliv čtenářů zatím nesledují. „Takových skalních je do deseti, v první řadě jsou to starší lidé. Sem tam přijde nějaké dítě, které potřebuje povinnou četbu do školy, občas se i vrátí, ale jsou to převážně starší lidé,“ počítá pravidelné čtenáře knihovnice Jana Maršíková. Knihovnu pro ně otevírá jednou týdně na hodinu.