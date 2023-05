Místo patnácti procent nic. Knihovny vítají nulové DPH na knihy, plánují nakupovat nové publikace

Knihovnám by nulová daň z přidané hodnoty na knihy pomohla. Třeba krajská pardubická knihovna by díky tomu mohla nakoupit víc publikací. DPH na knihy je teď 15 procent, klesnout by mělo na nulu. Vyplývá to z konsolidačního balíčku k ozdravení státních financí, který minulý týden představila vláda. Pardubice 14:14 21. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajská knihovna v Pardubicích | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud bychom ušetřili současnou výši DPH, což je těch 15 procent, tak o to se nám zvednou finanční prostředky na nákup knihovního fondu. Pro knihovnu to jednoznačně může mít pozitivní dopad,“ říká ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Knihovnám by nulové DPH na knihy pomohlo, ředitelka té pardubická krajské si slibuje nákup více knih

A dodává, že ročně za nové publikace zaplatí asi 2 miliony korun: „Jsou v tom samozřejmě peníze nejen na nákup knihovního fondu do krajské knihovny, ale i výměnných fondů, plus nějakých 750 tisíc i více sdružujeme i s obcemi.“

Peněz na nákup by tedy v případě schválení změny výše DPH mohlo být víc. Na druhou stranu ročně jsou schopní doplnit fond jen o určitý počet nových knih.

„My ročně nakoupíme zhruba kolem deseti tisíc knihovních jednotek. Myslím si, že je to pro nás už maximum i na zpracování, protože to není jenom, že koupíme knížky a zařadíme je, ale musí projít určitým procesem. To znamená, že minimálně čtyři pět lidí je vezme do ruky, než se dostanou na regál. V tu chvíli je tam i omezená kapacita,“ vysvětluje Kodetová.

Krůčky správným směrem, ale i úlet u zdanění novin a časopisů, hodnotí vládní balíček ekonom Dušek Číst článek

Knihovna ale nekupuje jen knihy

Služby knihovny jsou ale mnohem rozsáhlejší, takže peníze jsou potřeba i na jiné věci. „Jsou to elektronické zdroje, jsou to databáze, jsou to zvukové knížky, jsou tam deskové hry,“ doplňuje Kodetová.

V regálech nepřibývají ale jen nově nakoupené knihy. Knihovna totiž občas získává tisky i z pozůstalostí. „My tyto pozůstalosti procházíme. Máme na to odborníky. Buď doplňujeme fond, pak jsou knížky, které z té pozůstalosti úplně nepotřebujeme, ale nedáváme je do sběru, ale naopak v rámci v různých akcí je nabízíme volně k rozebrání pro lidi, kteří mají o takové téma zájem a nemají peníze, aby si knihu koupili,“ říká Kodetová.

Ročně do pardubické krajské knihovny přijde okolo půl milionu lidí. „Určitě ty výpůjčky stoupají. Hodně stoupají elektronické knihy, tam je velký zájem o to třeba v době dovolených,“ dodává ředitelka.