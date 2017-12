Koalice ANO, KSČM a SPD chce jen Babišovo vyvinění a Zemanovo znovuzvolení, věří Němcová

Prezident sice jmenuje Andreje Babiše (ANO) premiérem příští týden a vládu 13. prosince, na volbě předsedů výboru a vedení dolní komory parlamentu se ale ukazuje, že určité spojenectví funguje ve sněmovně už teď. Síly spojili poslanci a poslankyně ANO, SPD a KSČM. Bude tento blok rozhodující i pro přežití a fungování vznikajícího menšinového kabinetu ANO? Pro a proti Praha 20:30 1. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předvolební Speciál Martina Veselovského s lídry osmi stran a hnutí, Miroslava Němcová | Foto: Filip Jandourek

„Jsem přesvědčena, že takové spojenectví existuje a menšinová vláda bude potvrzena už v 1. kole,“ uvedla v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus poslankyně a bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS).

Ta odmítla jakoukoli možnost jít do vlády s hnutím ANO. „Před volbami jsme řekli, že do takové vlády jít nemůžeme. Řekli jsme to i po volbách, žádný prostor pro rozmýšlení neexistuje.“

„Byli jsme svědky toho, že se nějaká koalice zformovala… A já osobně myslím, že šlo o sestavení takové množiny ze dvou set poslanců, která zajistí, že Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek nebudou vydáni k trestnímu stíhání.“

Právě nevydání obviněných politiků je základním předpokladem všech dalších politických úvah o tom, co se bude dít ve sněmovně a ve vládě, soudí Němcová.

„Podstata koalice ANO s SPD a KSČM zůstává stejná: vyvinění Babiše, Faltýnka a prosazení Miloše Zeman do role prezidenta. K tomu potřebuje Andrej Babiš spoluhráče. Co s nimi pak udělá, je věc druhá,“ řekla Miroslava Němcová.

„To spojenectví je prokázáno hlasováním Poslanecké sněmovny minimálně o dvou důležitých postech: o předsedkyni rozpočtového výboru, to se nedává jen tak za nic, a pak hlasováním pro pana Kotena z SPD. Je jasné, že byla stvrzena tato koalice,“ věří poslankyně.

'Spojení s Babišem není logické'

Poslanec a místopředseda KSČM Jiří Dolejš upozornil, že s lídrem hnutí ANO ještě o ustanovení vlády nejednali. „Také doufám, že se pan Babiš chystá promluvit se všemi politickými subjekty v parlamentu.“

„Vložili jsme do jednání určité penzum požadavků. Co nabídne pan Babiš nám, to teprve uvidíme… Je to miliardář a oligarcha, takže spojit se s ním není pro nás politicky logické. To musíme projednat ve vrcholných stranických orgánech.“

Hlasovat o ustavení Poslanecké sněmovny je něco jiného, tvrdí komunista. „Ta musí nastartovat svou práci a nalézt shodu v tom, co je poměrný princip, což není v případě devíti frakcí jednoduché.“

Poslanec také prohlásil, že pokud se nic nezmění, považuje za naprosto logické a poctivé, aby osobně hlasoval v případě vydání dvou vrcholných představitelů ANO stejně jako před volbami, tedy pro.

„ANO sice mění pragmaticky své programové pozice, ale v podstatě je to strana, která je více vpravo. A byli bychom velmi naivní, kdybychom si mysleli, že současný politický gigant bude plnit program KSČM. Vyměnit jej, jak se říká za mísu šošovice, by nebylo rozumné,“ shrnul Jiří Dolejš.