Koalice nás bude při hlasování o konsolidačním balíčku válcovat. Nehrál bych na rychlost, říká Nacher

Poslanecká sněmovna v pátek zahájí třetí čtení široce diskutovaného konsolidačního balíčku. Podle člena rozpočtového výboru Sněmovny a místopředsedy hnutí ANO Patrika Nachera se hlasování protáhne až do příštího pátku. „Vycházím z počtu pozměňovacích návrhů a toho, jak je budou navrhovatelé obhajovat a vést politické projevy," tvrdí. Praha 0:10 22. září 2023

V pátek začne mimořádná schůze Sněmovny. Jejím jediným bodem programu bude závěrečné schvalování, takzvané třetí čtení vládního konsolidačního balíčku. Vzhledem k tomu, že ve třetím čtení mohou poslanci jednat pouze ve středu a pátek, vždy od 9.00 do 14.00, se předpokládá, že jednání v pátek rozhodně neskončí. Jste v rámci hnutí ANO domluveni na taktice, kdo z vás a s jak dlouhými projevy bude vystupovat?

Bavili jsme se o tom v klubu a předpokládám, že budou vystupovat všichni, kteří tam své pozměňovací návrhy načetli. Snažili jsme se přesvědčit ostatní kolegy, aby to nedopadlo jako v rozpočtovém výboru, kde nám neprošlo nic.

Doufám, že jednání koalice nepromlčí s tím, že tím ušetří dvě tři hodiny času, kdy bychom na její odpovědi faktickými poznámkami reagovali. Transparentnost a otevřené jednání mi přijdou lepší i přesto, že pak třeba hlasování prohrajeme, míní Patrik Nacher

Pardon, to ale není pravda, jeden návrh vám prošel a jeden byl neutrální…

Ano, ale titulky pak jsou, že neprošlo téměř nic.

Když ale ze sedmdesáti věcí projde jedna technická věc, která rozšiřuje zasílání pokut, aby tak mohli činit i úředníci a ne pouze policisté, což je návrh mé kolegyně Zuzany Ožanové (ANO), mohou se právě za tím titulkem, že téměř nic neprošlo, koaliční poslanci skrývat. A za mě je to nic.

Máte odhad, jak dlouho jednání potrvá? Kolik střed a pátků jím strávíte?

Troufám si říci, že to bude tento pátek, středa a ještě jeden pátek. Vycházím z počtu pozměňovacích návrhů a toho, jak je budou navrhovatelé obhajovat a vést politické projevy.

Ve třetím čtením totiž nejde jen o pozměňovací návrhy, ale také o politický kontext a souvislosti o tom, co se kolem balíčku děje. Samozřejmě čas zabere i to, že koalice na to bude reagovat a my zase budeme reagovat na ni, a doufám, že reagovat bude.

To znamená, že bych zde nehrál na rychlost a doufám, že jednání koalice nepromlčí s tím, že tím ušetří dvě tři hodiny celkového času, kdy bychom na její odpovědi faktickými poznámkami reagovali.

Transparentnost a otevřené projednání mi přijdou lepší i přesto, že pak hlasování například prohrajeme, než kdyby se to promlčelo k určitému výsledku. Je opravdu vidět, že někteří ministři reagují a jsem za to rád, byť s nimi nesouhlasím. Někteří to ale opravdu promlčí.

‚Gentlemanská dohoda‘

Jsou všechny návrhy opravdu vedeny upřímnou snahou daný balíček, který v principu celý odmítáte, vylepšit?

Do detailu znám své pozměňovací návrhy, nemohu do detailu znát všech sedmdesát pozměňovacích návrhů. Rád obhájím své návrhy, které směřují k produktu stavebního spoření.

Za mě je to tak, že poslanci mají své návrhy v oblastech, kterým se věnují a rozumí jim. Poslanec, který je například známější, se nemůže do různých oblastí integrovat jen proto, že je známý a častěji vystupuje.

Také se mi nelíbí, že například kojenecká voda je v základní sazbě, ale dali to tak kolegové, kteří k tomu mají blíž.

Myslím, že jde o upřímně míněné návrhy. Pokud se dobře pamatuji, je zde určitá gentlemanská dohoda, že se bude o pozměňovacích návrzích hlasovat.

To znamená, že třeba můžeme prohrát a předpokládám, že koalice nás bude válcovat, ale alespoň bude v přímém přenosu vidět, že je koalice proti, nikoli aby se schválila procedura, že se schválí komplexní pozměňovací návrh, kterým by poté velká většina byla nehlasovatelná. To by mi přišlo nefér.

Jste místopředsedou poslaneckého klubu ANO. Co dalšího za hnutí ANO považujete za priority? Co je nejdůležitější z desítek pozměňovacích návrhů, které jste podali?

Nejde ani tak o konsolidační balíček, jako o daňový. Jde například o věci v základní sazbě DPH, mluvil jsem již kupříkladu o kojenecké vodě, jsou to například také menstruační pomůcky.

Je to také určitě o rozpočtovém určení daní, které poškozuje kraje a obce, o dvojnásobném zvyšování daně z nemovitosti.

Mimochodem, dnes napsaly tři čtvrtiny primátorů dopis prezidentovi, premiérovi a dalším vrcholným politikům, že to je špatná cesta a budou muset omezit výdaje například na městskou policii.

Zde bych připomněl, že současná koalice, bývalá opozice, kritizovala předchozí vládu, že dává obcím a krajům málo. Nyní je jeden z argumentů, který uvedl ministr financí, že kraje a obce mají na účtech mnoho peněz, což k sobě jaksi nejde.

Evidentně z toho tedy plyne úplný opak, že za předchozí vlády kraje a obce dostávaly více peněz a nyní jim na to chce ministerstvo financí sáhnout.

‚Jen zvýšení daní‘

Národní rozpočtová rada ve své čtvrteční zprávě konstatuje, že české veřejné finance jsou nadále ve výrazné nerovnováze. Balíček podle ní může změnit trend a oddálit náraz na dluhovou brzdu. To pro vás není argument k tomu, že by měl balíček projít?

Argument k tomu, že vláda slibovala, že dvě třetiny konsolidace budou na straně škrtů a třetina na straně zvýšeného výběru, to znamená daní. Zatím zde před sebou máme jen zvýšení daní.

V momentě, kdy byla opozice v koalici, jsme daně snižovali a některé jsme dokonce zrušili, jako superhrubou mzdu, daň z převodu nemovitosti a tak dále.

Chcete po mně to, že když jsme měli vládní odpovědnost a sílu daně snižovat – a nyní jsme v opozici, teoreticky bychom měli mít ještě větší apetit daně snižovat, pokud jsme toho byli schopni v době vládnutí? Ne, problém je i někde jinde.

Je v tom umět daně efektivně vybírat. V momentě, kdy si současná vláda podtrhne stoličku například, mimo jiné, zrušením EET jakožto s nějakou svou politickou proklamací, politickou vlaječkou, nás v dané chvíli nemůžete nutit, abychom zvyšování daní tleskali.

Co konkrétně obsahuje pět pozměňovacích návrhů, které bude Patrik Nacher předkládat? Obrátí se na Ústavní soud, pokud s danými změnami v rámci stavebního spoření neuspěje? A je ambicí opozice, aby Sněmovna rozhodla později než v polovině října? Poslechněte si celý rozhovor v audiu nahoře.