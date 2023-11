Koalice ANO a ODS by byla mnohem lepší než to, co vidíme dnes, soudí šéfredaktor Echa24 Balšínek

Postavit vládu na široké koalici stran, které mají ve svých krajních proudech neomarxisty a na opačném pólu neokonzervativce mísící se s levicovými liberály, progresivisty, konzervativci, eurofederalisty a reformisty, muselo přinést neakceschopnost, zmatky a někdy i chaos. To horší přichází v posledních dnech, řekl šéfredaktor serveru Echo24 a Týdeníku Echo Dalibor Balšínek. Praha 18:56 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Co je to horší, co přináší vláda v posledních dnech? Co vás evidentně tak naštvalo?

Jsou to ty nápady, které přišly z ministerstva pro místní rozvoj od Ivana Bartoše (Piráti), k regulaci nájmů. No a pak naprosto neuvěřitelné nápady ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Netuším, jestli on sám o tom skutečně věděl, nebo jestli dokonce rozumí tomu, co se na jeho ministerstvu vytváří. To jsou ty nápady s platy – zeptej se kolegy, kolik bere.

A naposledy – já sice chápu, proč chce kontrolovat, zda se nepodvádí se sociálními dávkami, ale za tu cenu, kterou to má mít, tedy že další úřad, další instituce bude mít možnost prolomit bankovní tajemství – to je další atak na osobní svobodu.

Tohle jsou všechno zatím návrhy, které pravděpodobně mají nějakou formu zkušebních balónků – co na to veřejnost. Nebo ne?

Nepochybně, ale je třeba se ozvat. A pokud se neozveme, tak se to skutečně stane. Proces, ve kterém se nacházíme, je bohužel ovlivněn tím, že lidé do 40, kteří už začínají tvořit docela významnou voličskou část, kteří převezmou řízení společnosti, nikdy nezažili nesvobodu.

Oni o ní možná četli, znají ji z historie, možná se o tom něco dozvěděli na hodinách dějepisu, ale nedovedou si představit, jak závažné zásahy do osobního života to jsou. A bohužel je to tak, že se na to přijde, až bude pozdě, až lidé o svobodu úplně přijdou. Pak se o ni opět budou snažit bojovat, ale cena za ten boj bude velká.

Všechny tyto návrhy, které jste zmínil, a samozřejmě je to i řada dalších, zůstávají jakoby skryté pod nějakou peřinou vytvořenou z deficitu státního rozpočtu, úrokových sazeb, daní atd. Toho si lidé všímají, ale je toho tolik, že je to jakoby už pod jejich zorným úhlem. Není to tak?

Lidé to nestačí sledovat. Ještě s tím souvisí jedna důležitá věc a to je nejen útok na svobodu, ale především přemíra regulace a to, že žijeme v dotačním světě. Prakticky všechno se dotuje.

Celá elektromobilita, celý Green Deal, celé obnovitelné zdroje jsou výsledkem dotačního socialistického uvažování a pohledu na svět. Lidé si to snad teď uvědomí, když jim opět má vzrůst cena elektrické energie. A ta neroste za regulérní tržní cenu, ale zvedne se kvůli obnovitelným zdrojům.

To znamená, že každý obyvatel ČR, který má elektrickou energii, bude přispívat všem těm, kteří mají soláry a kteří budou jezdit elektrickými auty.

‚Referendum o vládě‘

Jestliže ODS šla do koalice s takovými stranami, jako jsou Piráti, jako jsou dnes velmi levicoví lidovci, tak se asi takový ten vzájemný boj uvnitř dal čekat. Vy máte pocit, že s těmi návrhy vítězí levicovější část vlády?

Ano a zcela jednoznačně prohrává ODS, která je z nich nejsilnější a paradoxně dodržuje jen minimum z toho, co slíbila svým voličům.

Uvidíme, jak to třeba dopadne v evropských volbách, kdy nejen lidovci, ale naprosto zoufalá TOP 09 se stala reprezentantem toho nejhloupějšího liberálního populismu. A v evropských volbách se ukáže, jestli to voliči ODS skousnou, nebo ne.

Půjde tedy o to, kolik procent získá koalice Spolu v evropských volbách, to je první věc.

A taky si myslím, že tyto volby, které budou v květnu příštího roku, budou trochu jiné než ty předchozí a lze předpokládat, že Andrej Babiš se bude snažit z nich udělat referendum o vládě a že tentokrát k nim přijde mnohem víc voličů i proto, že tady dejme tomu žádné volby dva roky nebyly nebo nebudou v té době.

Teď se zeptám filozoficky. Jestliže se spojí nesourodé prvky v té ambici, co se na úrovni vlády podařilo, v té ambici porazit něco, co nikdo z nich nechce, tak je to přece naprosto racionální postup, ne?

Ano, to se stalo a teď vidíme výsledek toho, co se stalo. Ukazuje se, že současná koalice nešla do vlády s nějakým programem.

Respektive šla s programem antibabiš a ukazuje se, že je to málo. Výsledkem programu antibabiš je možné ještě větší zmatek, než když jsme viděli vládu Andreje Babiše.

Když máte před sebou dvě možnosti a jedna možnost je chaos a spousta iracionality a vedle toho je varianta Andrej Babiš, tak jakou variantu byste volil?

Já si myslím, že existuje jiná varianta, o které už se začíná také mluvit, že v těch příštích volbách nebo po těch příštích volbách by spíš mohla vzniknout, a to koalice ODS a ANO. A ANO s ODS nebo s větší částí ODS si může být mnohem bližší.

A to byste bral jako lepší možnost?

Já to řeknu zcela jednoznačně. Myslím si, že je to mnohem lepší než to, co vidíme dnes.

S jakými myšlenkami sleduje teroristický útok Hamásu v Izraeli a následné protiizraelské demonstrace? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu.