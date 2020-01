Lavička s popelníkem jako památka na Kuberu. ‚Mám pozitivní i negativní reakce, říká senátor Vystrčil

Předseda ODS Petr Fiala mluvil na sobotním kongresu strany o ambici vyhrát příští sněmovní volby. Takový cíl je reálný i podle místopředsedy ODS a senátora Miloše Vystrčila. Podle něj možností, jak toho dosáhnout, je například koaliční spolupráce. „Ale to teprve ukáže čas,“ říká. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu také mluvil o svém nápadu na pietní lavičku za Jaroslava Kuberu. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 20:12 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle stranických preferencí je ODS někde kolem poloviny toho, co má hnutí ANO. Je opravdu reálné, aby ODS vyhrála příští volby?

„Musíme se o to zejména ze všech svých sil snažit… Věřím tomu, že jsem schopni za ty dva roky tak činit a že to třeba povede k tomu, že porazíme ANO ve volbách, nebo když ho neporazíme, tak konstelace může být taková, že přesto budeme vládní stranou a budeme mít premiéra,“ vysvětluje.

Ještě před sněmovním volbami ale Česko čekají krajské volby. Co bude úspěchem pro ODS? Podle Vystrčila především hejtmanské pozice alespoň ve dvou, třech krajích, minimálně v jednom.

„Druhým cílem je vyzkoušet si, jak by mohly fungovat některé koalice,“ vyzdvihuje s tím, že právě to může být test pro velké volby v roce 2021.

Zároveň nijak netlačí na regionální lídry ODS ke spolupráci s jinými stranami. „Pokud se regiony dohodnou, tak to budeme respektovat, synergický efekt vyvolat není jednoduché, lidé si musejí sednout a programy musí být kompatibilní. Pokud tomu tak není, tak je třeba lepší kandidovat odděleně,“ vysvětluje.

Pietní lavička pro Kuberu

Miloš Vystrčil se nechal slyšet, že by chtěl v Senátu instalovat na památku Jaroslava Kubery lavičku s popelníkem. Má tento nápad podporu?

„Mám pozitivní i negativní reakce od veřejnosti… Věřím, že to vyvolá asociace i takové, že se bude o Jaroslavu Kuberovi mluvit i jako o obhájci tržního prostředí, obhájci demokracie, svobody, vlády práva, že to je připomínka, kterou on si zaslouží,“ nastiňuje.