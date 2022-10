Nepůjdeme do koalice, kde bychom jako vítěz voleb byli menšinoví, říká Svoboda

Bez vedení je aktuálně pět statutárních měst, a to i přesto, že od komunálních voleb uplynul už víc než měsíc. Ve zbylých 22 statutárních městech už se ustavující zastupitelstva konala. Podle zákona to totiž měla stihnout do včerejška, pokud tedy výsledek voleb nebyl napaden u soudu. To je i případ hlavního města. téma dne Praha 15:31 25. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohuslav Svoboda, volební štáb SPOLU | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jednání v Praze mají zatím nulový výsledek. Piráti trvají na zapojení Prahy Sobě, se kterou uzavřeli alianci. Tento požadavek se ale nelíbí koalici Spolu. Současný primátor Zdeněk Hřib z Pirátů však v pondělí ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl, že bez Prahy sobě Piráti jednat o koalici nebudou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Téma dne. Moderuje Šárka Fenyková

„Co se týče nějakých nabídek, které teď činí koalice Spolu vůči Pirátům, tak ty jsou v tuto chvíli nerelevantní, protože adresují pouze část té aliance. Já vůbec nechápu, proč by měli odmítat jednání s Prahou sobě,“ vyjádřil se Hřib.

Podle lídra kandidátky Spolu Bohuslava Svobody (ODS) však koalice stále nezvažuje přizvání tohoto hnutí: „Deklarovali jsme dopředu, že je to věc, která je nemožná, protože to bychom vlastně v Praze ustavili stejnou vládu, jaká tu byla, přestože voliči rozhodli jinak, a k té stejné vládě by přibrali navíc ODS jako takový ocásek.“

„To rozdělení voličských hlasů je jiné a my nepůjdeme do koalice, kde bychom jako vítěz voleb byli menšinoví. To prostě nejde. Praha má řadu problémů, ta koalice, která tady vládla, udělala řadu chyb, je potřeba udělat kontroly všech těch zásadních rozhodnutí, která proběhla… A to je zřejmě to, co Pirátům vadí, že bychom udělali nějakou zásadní kontrolu toho, jak to hospodaření probíhalo.“

„Pirátům zřejmě vadí, že bychom udělali nějakou zásadní kontrolu toho, jak to hospodaření probíhalo.“ Bohuslav Svoboda

Koalice Spolu dále vyjednávala s ANO, a to konkrétně o programových bodech. „Máme takovou skupinu programových odborníků, kteří to probírají s jednotlivými stranami a potom se nám nám předkládají k eventuálnímu jednání o koalici.“

Další možnou variantou by mohla být menšinová vláda s hnutím STAN a podporou hnutí ANO. „Představit si dovedu cokoliv. V politice je to tak, že si musíte představit všechno. Je nutné, abych vybíral správné a dobré řešení,“ říká Svoboda.

„V některých případech je ale třeba vybírat řešení, které je nejlepší ze všech špatných, což je nyní tato situace, kdy Piráti neustále vytahují jednu věc za druhou, aby zabránili vzniku koalice, která by z hlediska volebního výsledku vzniknout měla,“ dodává.

Limit k uzavření koalice je podle Svobody zhruba kolem 10. listopadu.

Jak probíhají vyjednávání v dalších městech? Poslechněte si celé Téma dne v audiozáznamu. Moderuje Šárka Fenyková.