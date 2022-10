Kdo povede hlavní město? Buďme trpěliví. Narychlo slepená koalice bude mít jepičí život, tvrdí Nacher

Od komunálních voleb uplynuly více než dva týdny. Přesto stále není jasné, kdo v příštích čtyřech letech povede hlavní město. Rýsuje se v Praze společné vládnutí koalice Spolu a hnutí ANO? Jak dlouho ještě povolební vyjednávání v metropoli potrvají? A proč poslancům hnutí ANO tolik vadí snaha vládní koalice zrušit povinnou elektronickou evidenci tržeb? Pro Radiožurnál odpovídal poslanec a lídr hnutí ANO Patrik Nacher. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 13. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Nacher | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Začněme vyjednáváním o pražské koalici. Jak pravděpodobná je v tuto chvíli koaliční spolupráce vítěze pražských voleb, tedy koalice Spolu, s hnutím ANO?

Jednání jsou teprve na začátku. Od začátku říkáme, že chceme být trpěliví. Koalice totiž má smysl až v momentě, kdy bude jasná programová shoda, jasné směřování, jasné vize, které to budou spojovat. Koalice nesmí vzniknout na truc vůči někomu anebo jako poslední zbylá varianta, když všechny ostatní selžou. Taková koalice by pak měla jepičí život.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prahu půjde někam posunout jedině tehdy, když v jejím vedení bude silná koalice s jasnou společnou vizí, je přesvědčen lídr ANO Patrik Nacher

Respektuji i, že při hledání shody dává Spolu v této chvíli přednost, asi kvůli tlaku z celostátní politiky, vládnímu půdorysu. Beru to na vědomí, respektive si dovedu živě představit, že kdybych já byl koaliční poslanec, respektive potom i zastupitel, že by podobný tlak mohl být vyvíjen i na mě, to znamená využít spolupráci vládních stran.

Praha je přece jenom něco víc než ostatní města, kde, jak se ukazuje, koalic mezi Spolu a Ano je už celá řada. Praha je v tomto ale výjimečná. Já to respektuji, a tudíž ani nikam netlačím. Nikam nespěchám ani já, ani náš klub.

Vyjednávání trvají už dva a půl týdne. Lídři koalice Spolu opakují to, co vy jste teď rekapituloval. Dávají přednost tomu, aby pražská koalice kopírovala koalici vládní. Na druhé straně odmítají přistoupit na podmínku Pirátů, aby ve vedení města nebyli trestně stíhaní politici. Berete to tak, že to výrazně zvyšuje vaše šance být ve vedení města?

Upřímně ne. Já to beru jako zpětnou vazbu a vymezování si prostoru. Za mě je to celkem očekávané. Dokážu si totiž představit i ten scénář, že ze strany Pirátů je to taktika, jak natlačit Spolu a ANO v rychlosti k sobě. Poté by se ale vytvořil velký tlak proti takto narychlo vzniklé koalici, což by vyústilo v to, že by to nemělo dlouhého trvání, protože by to nestálo na pevných základech, na programovém průniku.

Pražská koalice Spolu pokračuje v jednání se všemi stranami. S ANO se zčásti shoduje, Piráti váhají Číst článek

Čtu to tedy jako klasické vyjednávání. A my vzhledem k tomu, že oddělujeme jednání o koalicích a jednání o programových průsečících, bez ohledu na to, kde skončíme, jestli v opozici nebo v koalici, jsme se minulý týden rozhodli, že oslovíme zástupce všech klubů, kteří se dostali do zastupitelstva, s tím, že s nimi chceme hledat programové průniky.

Přece jenom se blíží zima, lidé se ptají, co Praha může udělat, bojí se energetické krize. Koneckonců bychom měli schvalovat rozpočet hlavního města Prahy, takže my chceme i tímto způsobem snížit vzniklou nejistotu. Paralelně vedle sebe by šlo jednání o koalicích, které může být složité, a potom to, jestli jsou všechny kluby schopny se shodnout na nějakých prioritách směřování Prahy.

Vy si dovedete představit, že bez toho, aby byla jasná koalice, aby bylo jasné, kdo bude primátor, se teď dohodnete napříč stranami na podobě městského rozpočtu na příští rok?

Ne, to určitě ne. Musíme ale vyslat nějaký signál, že i přesto, že se jednání mohou protahovat, je drtivá většina zastupitelů schopna se shodnout na základních prioritách tak, aby Praha nestagnovala. Nikde není řečeno, kdy bude zvolena nová rada. Respektujeme sice, že je tady nějaký vítěz voleb, na druhé straně nedělat nic také nejde, máme přece jenom nějakou spoluzodpovědnost. Očekávám, že jednání o koalici budou složitá z různých důvodů a jedním z nich je, že to má skutečně velký přesah do celostátní politiky.

Kdy očekáváte, že bude o pražské koalici jasno?

Já si myslím, že nejdříve na začátku listopadu. Znovu ale opakuji, že není kam spěchat, protože když se koalice v ostře sledované Praze uzavře příliš rychle a bude příliš povrchní, zvětšuje se pravděpodobnost, že o to dříve skončí.

Koalice by měla být pevná, jasná, neměla by se opírat pouze o jeden hlas většiny a zároveň by měla mít jasný obsah, jasné směřování v hlavních věcech, a to bez kompromisů, aby se každé druhé hlasování nemuselo prapodivně opírat o opozici nebo nějaké další subjekty. Jedině takto může fungovat silná koalice, která bude schopna Prahu někam posunout.

Vidíte v pražském zastupitelstvu subjekt, kdy by programová shoda byla taková, aby to splňovalo to, co jste právě teď řekl?

Od toho jsou jednání. Měli jsme jednání se Spolu. Hodinu jsme jednali skutečně jen o programu.

Komunální politika je o lidech. Nedívám se na to, jaký dres nosí, říká primátorka Karlových Varů Číst článek

Ve velké většině jsme se shodli, v některých tématech jsme se neshodli, a s tím jsme šli na naše kluby. Týkalo se to sociálních témat, balíčku rychlé pomoci, MHD zdarma, energetického tarifu. To jsou takové ty praktické věci, které lidem reálně slouží a mají okamžitý dosah v momentě, kdy se na nich politická reprezentace na úrovni Prahy shodne.

V drtivé většině jsme se ale shodli, ať už jde o dopravní infrastrukturu, o audity v jednotlivých firmách, o směřování firem... To je ta obsahová úroveň. Vedle toho tady paralelně běží jednání na vládním půdorysu. A jak jsem již řekl, já to respektuji, v tomto chceme být trpěliví. Nebušíme na dveře a nikam se nevlamujeme.

Jaký smysl mají debaty a mnohahodinová jednání o zrušení EET za situace, kdy vláda má jasnou sněmovní většinu a kdy zrušení EET bylo jedním z hlavních bodů programu vládních stran? Poslechněte si celých 20 minut Radiožurnálu.