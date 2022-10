Chceme koalici se STAN a Piráty, s ANO máme blízký pohled na fungování města, tvrdí místopředseda ODS

Na pražském magistrátu se jedná o sestavení koalice. Pirátům vadí souběh funkce poslance a primátora Bohuslava Svobody (ODS) a trestně stíhaný politik Jan Volf (KDU-ČSL). Jak dlouho bude ještě sestavování koalice probíhat? „Důležitá je kvalita, ne rychlost,“ tvrdí v rozhovoru pro Radiožurnál místopředseda ODS a vyjednavač zastupitelů z koalice Spolu na pražském magistrátu Zdeněk Zajíček. Praha 17:18 15. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Zajíček, odborník na e-government a prezident ICT unie | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Předseda vlády a ODS Petr Fiala se nechal slyšet, že osobně upřednostňuje, aby vznikly rady, které by složením odpovídaly vládnímu uspořádání. Bude to možné i v Praze?

Děláme pro to všechno. Od samého počátku se snažíme, aby nastalo to, co jsme říkali před volbami – že se budeme se pokoušet vytvořit koalici na vládním půdorysu. Jednání vedeme s tímto cílem.

Nakonec tomu odpovídá i počet jednání, které jsme doposud vedli se stranami, které se dostaly do pražského zastupitelstva. Tři setkání s Piráty a tři setkání se zástupci STANu snad dávají jasně najevo, jakou máme preferenci.

Vypadá to, že hlavní příčinou dosavadní nedohody, je požadavek Pirátské strany, aby ve vedení města nebyl trestně stíhaný politik.

Tak to bylo nastaveno ze strany pirátských zastupitelů, kteří to dali do jednání. Řekli, že přes to nejede vlak, že jsou to jejich podmínky, ber, nebo nech ležet. My jsme se doptávali a chtěli jsme zjistit, z jakého důvodu by něco takového mělo v tuto chvíli být.

Plně respektujeme, že si někdo stanoví takové podmínky sám pro sebe a nebudeme do toho nikomu mluvit, a stejně tak bychom byli rádi, kdyby ostatní respektovali, že máme svoje kandidáty, kteří prošli skrze volby, mají dostatečný počet voličů, a proto se do zastupitelstva dostali. Nevidíme důvod, proč bychom je nemohli nominovat a nemohli se ucházet o funkce v orgánech města.

Připomenu, že jde o to, že pražský lídr KDU-ČSL Jan Volf čelí obžalobě kvůli kauze sportovních dotací na magistrátu. On sám vinu odmítá. Nebylo by v zájmu jeho, lidovců i koalice Spolu, aby se nejprve očistil a teprve potom pokračoval v politice?

Z kauz posledních let se ukazuje, že hon na politiky, kteří hlasují v orgánech, ať už vlády nebo zastupitelstev, nemá téměř konce a zároveň je to velmi nespravedlivé. Mnoho těch případů dokonce končí tím, že se nic nestalo.

A pokud jsem seznámen s obžalobou, která je vedená v této kauze, není tam vůči Janu Volfovi žádný relevantní důkaz. To, že hlasoval ve sportovní komisi, která o tom rozhodovala, a není tam žádný stín pochybnosti, že by se na čemkoli nečestném podílel, snad prokazuje, že je to omyl a že se to ukáže.

Pirátům také vadí, že adept na primátora Bohuslav Svoboda z ODS si chce nechat mandát poslance. Věříte, že je v jeho silách zvládnout obojí?

Myslím si, že je Bohuslav Svoboda v každém případě připraven dát městu 100 procent svého nasazení. To, co říká, je pravda – v některých případech může být souběh téhle funkce s poslaneckým mandátem městu ku prospěchu. Vůbec nepochybuji o tom, že je připraven si svůj pracovní program včetně výkonu mandátu uzpůsobit tak, aby mohl dát plné nasazení městu.

Je moudré trvat právě na Bohuslavu Svobodovi jako primátorovi ve chvíli, kdy voliči křížkováním dali přednost jiným kandidátům – včetně vás?

To je zavádějící. Křížky mají v komunálních volbách úplně jinou vypovídající hodnotu, než mají kroužky v případě parlamentních voleb. Tam volíte stranu a máte možnost preferovat kandidáty. Tady můžete křížkovat napříč politickým spektrem, napříč stranami. To samozřejmě může něco takového zkreslovat.

Když se podíváte na pořadí, které na kandidátce máme, Bohuslav Svoboda zůstal první v pořadí a byl to náš lídr. Když někdo odevzdal hlas koalici Spolu a počítal s tím, že jsme vybrali dobře a v našem čele je Bohuslav Svoboda a že není potřeba dělat žádné křížky, ještě to neznamená, že Bohuslav Svoboda svůj křížek nedostal.

Rozumím tomu správně, že společná zkušenost v opozici vás ideově sblížila s hnutím ANO?

Nevím, jestli se dá říct ideově, ale z hlediska toho, jak by město mělo fungovat, jak by se mělo s některými návrhy nakládat, je náš pohled hodně blízký. Včetně toho, že jsme si uvědomovali, jak je důležité opozici pustit do kontrolních funkcí. Kdyby ty kontrolní funkce byly například v dozorčí radě dopravního podniku, troufám si tvrdit, že by možná ke kauze Dozimetr nemuselo vůbec dojít.

Ale ovládala to jenom koalice a opozice do toho neměla šanci promluvit. Ideově si s ANO nemůžeme rozumět, to jsou věci, které jsme probírali na společné schůzce. Včera se to na druhé schůzce jenom potvrdilo. Na některé věci máme přirozeně jiný pohled.

Kdy budeme vědět, jaká koalice vznikla?

Za nás dojde k dohodě v okamžiku, kdy budeme přesvědčeni o tom, že je to nejlepší varianta pro hlavní město Prahu. Důležitá je kvalita, ne rychlost. Pokud budeme muset jednat ještě následujících 14 dní nebo tři neděle, k tomu, abychom došli k dobré dohodě ve prospěch hlavního města Prahy, budeme tomu věnovat tři neděle.