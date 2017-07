Koalice s lidovci byl dobrý projekt, dostali bychom přes 10 procent, říká Jan Farský

Koalice KDU-ČSL se Starosty a nezávislými nebude, lidovce znervóznily předvolební průzkumy a nabídli Starostům a nezávislým místa na svých kandidátkách podle klíče dohodnutého pro koalici. To se ale nelíbí například Janu Farskému, poslanci za STAN, který měl vést libereckou koaliční kandidátku. Nabídku lidovců považuje za účelovou. Praha 11:00 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předvolební koalici starostů s lidovci pro sněmovní volby ohlásili předsedové obou stran Petr Gazdík a Pavel Bělobrádek v květnu, současně představili i společné logo formace. | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Většina energie se utopila ve vnitřních debatách v rámci STAN i KDU-ČSL, místo abychom reagovali silou programu, tak jsme řešili dovnitř, co s těmi průzkumy,“ vysvětluje Farský ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Důvod k rušení koalice podle něj žádný nebyl – kampaň ještě pořádně nezačala a potenciál růstu tam byl. Je také přesvědčen, že koalice by nakonec dostala potřebných 10 procent ve volbách.

„Středová koalice, která není tou rozhádanou, i když to zní dneska už legračně, v české politice prostor má, a ten prostor by jí dali i voliči, bohužel pro to nedostali šanci,“ vyzdvihuje.

Lidovci přišli s návrhem, aby všechny dohodnuté parametry – posty, financování kampaně – zůstaly beze změny, Starostové a nezávislí by pouze kandidovali na volebních lístcích na kandidátkách KDU-ČSL. Tuto variantu ale Farský odmítá.

Přehrát 21.7. Dvacet minut Radiožurnálu Rozhovor s poslancem za STAN Janem Farským

„Vadí mi ta účelovost, že nejprve vytvoříme koalici s velkými vyjádřeními o odvaze a potřebě změny v politice, vstoupíme do kampaně, a vzápětí se při první nejistotě stáhnou kalhoty a řekne: Vlastně jsme to tak úplně vážně nemysleli, pojďme lidem předstírat, že sice jsme koalice, ale vlastně koalice nejsme,“ říká.

Dodává také, že vidina poslaneckého mandátu pro něj nebyla tou, která by ho motivovala k tomu, aby se nějakým způsobem ohýbal.