Koalice sklízí třešničky z dortu, ale sama s projekty nepřichází, kritizuje vedení Prahy Scheinherr

Praha je nejzelenější město v Evropě, tvrdí primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Skutečně se vedení města daří rozšiřovat zelené plochy? A jak současná koalice podporuje velké projekty? „Do dlouhodobých rozvojových projektů, které myslí na desítky let dopředu, se současné koalici moc nechce," popisuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu předseda pražské městské strany Praha sobě a zastupitel hlavního města, bývalý radní pro dopravu Adam Scheinherr. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:14 23. dubna 2025

Když před měsícem hodnotila pražská koalice Spolu své dvouleté působení ve vedení metropole, prohlásil jste, že jediné, co se v hlavním městě posouvá, jsou projekty připravené v minulém volebním období. Není to příliš příkré hodnocení?

Bohužel není. Když se podíváme na velké strategické rozvojové projekty od dopravních – ať už je to první úsek metra D, výstavba Dvoreckého mostu, tramvajové trati Dědina-Libuš, rekonstrukce Barrandovského mostu – až po jiné, jako je třeba rekonstrukce Václavského náměstí či Průmyslového paláce, jsou to projekty, na které se čekalo desítky let.

Ale dotáhly se do stadia přípravy a realizace, což je nejsložitější fáze každého projektu, v minulém volebním období. Tato koalice sklízí třešničky z dortu, ale sama s takovými novými projekty nepřichází tak, aby na konci volebního období byly podobné projekty připravené a mohla být zahájena jejich stavba.

„Bezesporu jsme nejzelenějším hlavním městem v Evropě,“ prohlásil minulý týden v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu primátor Svoboda. Můžete mu v tom dát za pravdu?

Bohužel nemůžu. On ve vašem rozhovoru bohužel řekl spoustu nesmyslů. Praha má velký podíl zelených ploch ve městě, ale když se podíváme na skutečné množství ploch se stromy v ulicích a srovnáme to s podobně velkými metropolemi – Vídeň, Paříž, Madrid, Barcelona, z velkých měst v Evropě vycházíme pod průměrem.

Máme velké množství brownfieldů, což je taková ta náletová zeleň, kterou asi počítal pan primátor, ale tu nemůžete využívat a příliš nepřispívá k tomu, aby se město ochlazovalo.

Potřebujeme zeleň v ulicích a do takových projektů současná koalice také neinvestuje. Například za poslední dva roky našeho volebního období do takových projektů šlo přes 320 milionů korun. Za poslední dva roky tohoto volebního období za současného primátora to bylo asi 40 milionů korun.

Slavnostně jsme zahájili provoz nové vozovny Hloubětín, jednoho z nejvýznamnějších dopravních projektů posledních let v Praze. Po více než 70 letech má město zcela novou vozovnu, která nejen zajistí moderní zázemí pro údržbu a provoz tramvají, ale také zlepší efektivitu a… pic.twitter.com/oO5g7CQktR — Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy (@Svoboda_Slavek) March 21, 2025

Dlouhodobé projekty

Členové rady města zhruba před měsícem avizovali, že do komunálních voleb v roce 2026 chtějí mimo jiné stihnout reformu parkování. Primátor ale nebyl schopen říct, v čem by měla spočívat. Vy to víte?

Já to také nevím. Byl to jejich velký předvolební tah, že představí reformu parkování. Když to není schopen vysvětlit ani pan primátor, tak to je už velmi smutné. Každopádně víme, že parkování v Praze je velký problém. Musí se budovat P+R parkoviště na okrajích města, a to se bohužel teď moc neděje.

V minulém volebním období se postavilo třeba P+R parkoviště na Černém Mostě, největší v České republice. Na druhé straně Prahy se postavilo v Nových Butovicích u metra a budovala se i malá P+R parkoviště v Hostivaři, v Běchovicích a tak dále.

V tomto volebním období se zatím nepostavilo ani jedno. A na jedno jsme jim předali stavební povolení P+R Opatov. Doteď nebyli schopni zahájit stavbu.

Proč myslíte, že se to děje, respektive neděje?

Pan náměstek Zdeněk Hřib (Piráti), současný náměstek pro dopravu, je skeptický k P+R parkovištím. Obecně spoustu projektů současná koalice přehodnocuje, zbrzďuje, anebo úplně zastavuje.

Je to například lanovka Podbaba-Bohnice nebo okružní metro O. Do dlouhodobých rozvojových projektů, které přinášejí vizi města a zároveň myslí na desítky let dopředu, se současné koalici moc nechce.

PIRÁTI A ODS KAŠLOU NA ROZVOJ PRAHY. METRO O KOALICE ZASTAVILA



Před třemi lety jsme s @PRAHASOBE představili odvážnou vizi Metra O – pátou okružní linku pražského metra. Praha není připravená na dalších skoro 300 tisíc nových obyvatel, o které se rozroste v následujících letech.… pic.twitter.com/Bma5IzVI5C — Adam Scheinherr (@Adam_Scheinherr) February 14, 2025

Metro D

Město zatím zahájilo budování úseku metra D mezi Pankrácí a Písnicí. Aktuálně pražský dopravní podnik staví od roku 2022 první část metra z Pankráce na Olbrachtovu. Stavba navazující části z Olbrachtovy na Nové Dvory už měla začít, ale kvůli zdržení způsobenému námitkami u antimonopolního úřadu se příprava značně zpozdila. Pirátský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib tvrdí, že na tom nenese žádnou vinu a že se s tím teď nedá nic dělat.

Není to tak. Určitě na tom nese vinu, i vedení města a také vedení dopravního podniku. Před rokem a půl až dvěma lety, kdy se tato problematika začala rozvíjet, jsem osobně upozorňoval náměstka pro dopravu Hřiba, že vedení dopravního podniku se nedostatečně věnuje námitkám ostatních uchazečů.

Nemá je pečlivě dopodrobna prozkoumané a kvůli jejich rozhodnutí hrozí, že to bude snadno napadnutelné u antimonopolního úřadu. Teď jsme ztratili rok a půl, což při takto velké stavbě jenom na inflaci dělá zdražení okolo 1,5 miliardy korun.

Kdy se tedy dá předpokládat zprovoznění této části trasy D pražského metra?

Aktuální harmonogram dopravního podniku říká, že nejdříve v roce 2034.

NOVÉ STANICE METRA D VZEJDOU Z ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE



Skvělá zpráva! Praha do konce roku vyhlásí architektonické soutěže na dvě další chystané stanice metra D: Náměstí bratří Synků a Náměstí Míru! Na náš návrh to schválilo zastupitelstvo. ✅ (1/9) pic.twitter.com/uH6JktUJTr — Adam Scheinherr (@Adam_Scheinherr) April 9, 2025

Vedení města má od zastupitelstva za úkol prověřit možnost uspíšení harmonogramu dostavby městského okruhu, aby bylo možno alespoň povrchové části začít stavět už v době, kdy město získá stavební povolení. To by mělo být v roce 2027. Z čeho vycházíte, že lze stavbu uspíšit před předpokládaný začátek, původně v roce 2030?

Chtěl bych, aby tato možnost byla prozkoumána. Prosadil jsem ji na zastupitelstvu já. Dám příklad na prvním úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu.

My jsme získali stavební povolení v březnu 2022 a ihned v dubnu 2022 jsme zahájili stavbu. Nebylo tam téměř žádné prodlení. Tak si myslím, že je to nejlepší. V okamžiku, kdy máte povolení stavbu zahájit, ji musíte ihned zahájit, aby se neprodražovala.

Ale u městského okruhu velice doufám, že to současná vládní koalice stihne, protože za poslední dva roky pro něj neudělala téměř nic. My jsme v minulém volebním období investovali do přípravy městského okruhu okolo 500 milionů korun. Za poslední dva roky do něj šlo okolo 40 milionů korun.

Už v roce 2023 měl být zahájen podrobný geologický průzkum podobný tomu, co se dělal u metra D, aby nenastaly v budoucnosti problémy, jako jsme zažily s Blankou 1 ve Stromovce. Bohužel ani tento podrobný geologický průzkum doteď není zahájen.

Čemu to přičítáte? Jsou to jiné priority současného vedení města, nebo jak si to lze vysvětlit?

Přičítám to tomu, že koalice je velice nekonzistentní. Šlo jim více o pozice v koalici. Ostatně se dohadovali půl roku ne o programu pro Prahu, ale o tom, která strana bude mít více pozic v radě města. Bohužel nakonec jednotlivé gesce dělají lidé, kteří s nimi neměli žádnou zkušenost.

