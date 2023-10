Ne zvlášť, ale Spolu. Do eurovoleb jdou na jedné kandidátce ODS, KDU-ČSL a TOP 09

Koalice Spolu představila plány pro evropské volby. Rozhodnutí, zda tři koaliční strany půjdou do eurovoleb na jedné kandidátce, nebo odděleně každá sama za sebe, mělo padnout nejprve na konci léta, pak ho koalice odsunula na konec září – a definitivní verdikt padl až nyní. Vychází to symbolicky na stejný den, kdy před třemi lety lídři stran oznamovali vznik koalice Spolu.

Kandidátku oznamoval předseda ODS Petr Fiala. Dohodu obhajoval tím, že strany chtějí zabránit, aby populisté a extremisté zneužili eurovoleb. Spolu má prý šanci červnové volby vyhrát, odvolával se premiér na data, která si nechali politici vyhotovit.

„Superlídrem“ bude Alexandr Vondra, i druhé místo na kandidátce připadne ODS a obsadí ho Veronika Vrecionová, třetí pozici získá Luděk Niedermayer (TOP 09) a čtyřka patří lidovcům pro Tomáše Zdechovského.

Strany v pátek podepsaly memorandum o spolupráci a zavázaly se k dodržování programového desatera. Mezi body jmenovaly důraz na vnitřní trh a jeho otevřenost, ochranu vnějších hranic EU, obecnější komentář věnovaly také zelené politice nebo náhledu do budoucnosti.

Nebyly však konkrétní v otázce mechanismu rozšiřování, ani k přijetí eura. „Nemáme zájem rušit právo veta ve sféře zahraniční a obranné politiky ani v oblasti daní,“ uvedly nicméně v desateru.

Současní europoslanci z jednotlivých stran koalice Spolu sedí v rozdílných frakcích Evropského parlamentu. ODS působí v uskupení Evropských konzervativců a reformistů (ECR), kterou před lety spoluzakládala. KDU-ČSL a TOP 09 jsou v řadách Evropské lidové strany (EPP).

„Po volbách v roce 2024 se naprosto přeskládají frakce v Evropském parlamentu. Zda a kdo bude jejich součástí, je teď ve hvězdách,“ napsal redakci ještě před pátečním oficiálním oznámením Zdechovský.

Vondra na tiskové konferenci řekl, že příslušnost k frakcím zůstane na rozhodnutí jednotlivých stran. Politici pak poukázali na vřelé vztahy premiéra Fialy s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou i šéfkou Komise Ursulou von der Leyenovou (obě v EPP).

Na domácí půdě budí koalice i celá vláda víceméně jednotný dojem, právě z „bruselské bubliny“ se ale čas od času ozve nesouhlas. Hnacím motorem pokračování spolupráce i do eurovoleb je motivace porazit hnutí ANO. „S antibabišem už si nevystačí, a hlavně už to nikoho nezajímá,“ upozornil ale před časem politolog Petr Kaniok.

Na některá evropská témata mají navíc vládní strany odlišné názory, ať už se to týká přijetí eura, které nejvíce prosazuje TOP 09, nebo zelené politiky, ke které má ODS „rezervovanější“ přístup. O rozkolu jsme na iROZHLAS.cz psali ZDE.

Přesto, jak se zdá, nakonec převážil pragmatismus a prezentace značky. Z lidovců se v posledních dnech stal nejhlasitější zastánce jednotné kandidátky. Zejména jejich jednička, kterou si pro eurovolby zvolili už na jaře, Tomáš Zdechovský.

„Chci, aby kandidátka s ODS a TOP 09 vznikla, protože mi to dává smysl, ale musí to být férové,“ uvedl europoslanec na ideové konferenci minulý víkend. Jeho kolega a druhý v nominačním pořadí za KDU-ČSL František Talíř si držel větší odstup. „Není to pro mě láska na první pohled, ale jsem připravený bojovat i za Spolu,“ řekl.

V nominacích lidovců do Evropského parlamentu figuroval na pátém místě také senátor a prezidentský kandidát Pavel Fischer. Ten ale ve středu na svém facebooku oznámil, že se o post europoslance ucházet nebude.

Web iROZHLAS.cz dlouhodobě mapuje ideologické směřování parlamentních stran. Mezi otázkami, které v minulosti redakce pokládala politikům z TOP 09, byla i ta na pokračování koalice Spolu. Přestože se většina členů vyslovila pro její zachování i pro eurovolby, část reflektovala i rozdíly mezi subjekty.

Rezervovaný byl doposud ke společné kandidátce současný europoslanec Luděk Niedermayer, který v parlamentu hlasuje často zcela odlišně než jako kolegové z ODS.

„TOP 09 a její představitelé vedou i poměrně intenzivní kampaň na sociálních sítích za přijetí eura, k čemuž ODS přistupuje spíše opatrně a je to pro ni citlivé téma,“ poukázal politolog Petr Just z Metropolitní univerzity.

Možnou motivací pro pokračování koaliční spolupráce však mohlo být například kolísání na pětiprocentní hranici preferencí u lidovců, TOP 09 zase řešila personálie. Zejména poté, co si Danuše Nerudová, možné „želízko v ohni“, které si strana připravovala pro případnou samostatnou kandidátku, vybrala hnutí STAN.

Jak už zaznělo, mezi zástupci jednotlivých koaličních stran panuje na půdě Evropského parlamentu názorová rozpolcenost. Nejčastěji vybočují europoslanci občanských demokratů.

Nejednotnost názorů, a to zejména u výrazných tváří ODS, tak byla jednou z hlavních brzd jednotné koaliční kandidátky.

Výraznými a dlouhodobými odpůrci pokračování Spolu i pro eurovolby byli současní europoslanci Alexandr Vondra (v pondělí zvolený jako lídr ODS pro evropské volby) nebo Jan Zahradil (který ale už deklaroval, že se o post v Bruselu znovu ucházet nehodlá).

Povyk pak v létě vzbudila také billboardová kampaň, kterou sponzorovala europarlamentní frakce ECR a na které se objevili Vondra spolu s kolegyní Veronikou Vrecionovou. „Každý z europoslanců naší frakce má možnost využít finanční prostředky k prezentaci své práce. Já často bývám dotazovaná, proč na tom billboardu není ODS. To není propagace ODS, chceme upozornit na naši práci, kterou jsme odváděli v tomto volebním období pro evropské voliče,“ vysvětlovala poté europoslankyně.

🇪🇺 ECR group in the European Parliament has put up billboards with their MEPs Alexandr Vondra and Veronika Vrecinová with slogan “For Europe without nonsense.”



This has sparked controversy among their potential coalition partners TOP 09 and KDU-ČSL, which sit in the EPP group. pic.twitter.com/7mgvkoSY8r