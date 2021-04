‚V politice není možné taktizovat.‘ Koalice Spolu sbírá podpisy pro vyslovení nedůvěry Babišovu kabinetu

Koalice Spolu začne sbírat podpisy pro svolání schůze sněmovny, na níž by bylo možné vyslovit nedůvěru menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD. Oznámil to v úterý předseda ODS Petr Fiala na společné tiskové konferenci s předsedy koaličních KDU-ČSL a TOP 09. Podle Spolu je nutné ukázat, zda má vláda ve sněmovně důvěru potom, co ji přestali oficiálně podporovat komunisté.

