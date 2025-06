Koalice Spolu od začátku bitcoinové kauzy přišla o dva procentní body. Piráti mírně posilují, ukazuje STEM

Volby do Poslanecké sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,2 procenta hlasů. Ve volebním modelu analytického ústavu STEM pro CNN Prima News by na druhém místě byla koalice Spolu s 20,4 procenta, pro kterou jde o mírný pokles. Třetí by skončila SPD (13,3), čtvrtí Starostové (9,4), nad pětiprocentní hranicí by skončili i posílení Piráti (7,2) a hnutí Stačilo! (5,4). Zbylé strany by na poslanecké mandáty nedosáhly.

volební model Praha 11:59 22. 6. 2025 (Aktualizováno: 12:43 22. 6. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít