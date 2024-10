Koalice Spolu pokračuje. Šéfové stran podepsali memorandum o kandidatuře do Sněmovny

Předsedové ODS Petr Fiala, TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a lidovců Marek Výborný v pondělí podepsali memorandum o společné kandidatuře ve sněmovních volbách. Koalice Spolu je chce příští rok vyhrát a sestavit středopravicovou vládu, řekl Fiala před podpisem dokumentu. Podle představitelů všech tří stran budou příští sněmovní volby soubojem demokratických stran s levicí a populisty, koalice Spolu to chce připomínat v kampani. Praha 14:37 28. 10. 2024 (Aktualizováno: 14:53 28. 10. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, premiér a předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marek Výborný podepsali memorandum o společné kandidatuře v rámci koalice Spolu ve sněmovních volbách 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Program chce koalice Spolu představit v únoru, pak budou pokračovat kroky k sestavení a schválení kandidátek, řekl Fiala. V memorandu se strany shodly na dokončení reforem v „ekonomické, zdravotní, sociální a obranné oblasti“ a také na modernizaci školství, posílení role ČR v NATO a zajištění "odpovídající životní úrovně" pro občany Česka. „Čelíme soupeřům, kteří jsou připravení lhát, říkat nesmysly a působit na nejnižší lidské vášně,“ řekl Fiala. „Jsme schopní v tomto souboji zvítězit,“ dodal.

Vláda levice, populistů a radikálních sil po příštích volbách by podle něj pro Česko znamenala největší nebezpečí od revoluce v listopadu 1989. Česká republika je podle Fialy na vzestupu, nynější vláda podle něj dokázala zemi provést četnými krizemi.

Poslední sněmovní volby v říjnu 2021 koalice Spolu vyhrála o 0,67 procentního bodu před hnutím ANO, což byl nejtěsnější rozdíl mezi vítězem a druhým v pořadí v historii obsazování dolní parlamentní komory. Vládní koalici později Spolu uzavřelo se STAN a Piráty, kteří z vlády před měsícem odešli.

Podle Pekarové Adamové má koalice Spolu vůli bojovat za hodnoty z doby vzniku Československé republiky, řekla s poukazem na dnešní státní svátek. Vyžaduje to aktivní přístup občanů a zodpovědných politiků, dodala. Dosavadní kroky nynějšího kabinetu podle ní ukázaly, že vládě jde nejen o přítomnost, ale také o budoucnost. Zmínila potřebu kvalitních veřejných služeb, jako je vzdělávání nebo zdravotnictví. Koalice je podle ní připravena vysvětlit a obhájit své dosavadní kroky a představit vizi do budoucna.

„Jsme připraveni přísliby a program, s kterým již dnes vládneme, skutečně naplňovat i následující čtyři roky,“ řekl Výborný. Koalice Spolu podle něj ukazuje schopnost politiků se domluvit a spolupracovat, což voliči oceňují.

„Racionálně uvažující straník ví, že formát Spolu se všem vyplácí. ODS už dávno není stranou se 30 procenty jako před 20 lety,“ řekl Radiožurnálu politolog Michal Pink. „Ve chvíli, kdy to tyto tři strany myslí vážně, tak by neměly veškerou energii investovat do vnitrostranických půtek a hašteření, protože je to výrazným způsobem oslabuje,“ dodává Pink.

Aktuální průzkumy volebních preferencí favorizují nyní opoziční hnutí ANO, a to s velkým náskokem před uskupením Spolu. Podle volebního modelu agentury Kantar CZ zveřejněného zhruba před týdnem by volby letos v říjnu ANO vyhrálo se ziskem 35,5 procenta hlasů.

S výrazným odstupem druhá by skončila ODS s podporou 14,5 procenta voličů. Pokud by stejně jako v minulých volbách kandidovaly ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v koalici, hnutí ANO by na prvním místě dostalo 36,5 procenta, Spolu by mohla počítat s pětinou všech hlasů.