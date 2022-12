Pokud se nestane malý zázrak, čekají Prahu roky nestabilní vlády, předpovídá politolog

Na celostátní úrovni se nemůžou vystát, možná ale budou vládnout Praze. V metropoli se rýsuje partnerství koalice Spolu a hnutí ANO. „Toto spojenectví může fungovat velmi dobře,“ přibližuje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz politolog Lukáš Jelínek. Zároveň ale upozorňuje, že takové vládnutí Praze může být velmi nestabilní. Rozhovor Praha 12:30 8. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohuslav Svoboda (Spolu) a Patrik Nacher (ANO) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Jednání Spolu, STAN a Pirátů v Praze včera zkrachovala. Můžete vypíchnout z vašeho pohledu hlavní body, proč se tak stalo?

Existují dva stěžejní problémy. Jednak se Piráti, potažmo Aliance pro stabilitu, nedokázali dohodnout s koalicí Spolu na tom, jaké bude mocenské rozložení v rámci rady města.

Myslím, že bylo celkem logické chtít, aby žádná strana neměla nad ostatními většinu a aby byly vedeny k tomu, aby vždy dokázaly dosáhnout většinového kompromisu. Ovšem koalice Spolu má pocit, že má na většinové zastoupení v radě nárok. A bylo jasné, že toto nebudou Piráti ochotni akceptovat.

Druhý problém souvisí se vznikem Aliance pro stabilitu. Zatímco koalice Spolu byla ochotna vyjednávat buď s Piráty, nebo s Prahou Sobě a udělat z nich konkurenty v tom, kdo bude koaličním partnerem, tak v okamžiku, kdy se tyto dva subjekty spojily do aliance, tak to přestalo být pro koalici Spolu zajímavé a výhodné. Cítila ohrožení, že by nezískala dostatečně důstojné zastoupení na úkor těchto případných partnerů.

Dalo by se říct, čí je chyba, že jednání ztroskotala?

Domnívám se, že jde o společnou a nerozdílnou chybu jak koalice Spolu, tak Pirátů, potažmo Prahy Sobě. Jediná strana, která se opravdu snažila diplomaticky umetat cestičku, byli v Praze Starostové a nezávislí. Další strany působily až neobyčejně zaťatě.

Lukáš Jelínek Politolog komentující českou politickou scénu

Absolvent Masarykovy univerzity v Brně

Spolupracoval se sociálními demokraty, třeba s Vladimírem Špidlou nebo Lubomírem Zaorálkem

Vedl vzdělávací Masarykovu demokratickou akademii, která má blízko k ČSSD

Ústřední aktéry pražského vyjednávání dokonce podezřívám z toho, že ani neměli moc velký zájem se domluvit. Na jedné straně pro Piráty a Prahu Sobě je možná výhodnější stát v opozici vůči koalici Spolu a budovat si svůj vlastní pražský elektorát.

A na druhou stranu pro koalici Spolu je pohodlnější vyjednávat o programu s hnutím ANO, které je jim v této oblasti mnohem bližší než Piráti nebo Praha Sobě, než aby koalice Spolu sváděla uvnitř koalice co chvíli války se Zdeňkem Hřibem nebo Janem Čižinským.

Proto mám takový pocit, že nikomu ani moc nezáleželo, kam vyjednávání dospějí. Pouze se čekalo, kdo to první vzdá.

A proč tedy jednání trvala tak dlouho?

Nikdo nechtěl být zjevně tím, kdo bude viníkem krachu jednání. Všichni čekali, kdy ta vina spadne na někoho druhého.

A zároveň musíme počítat s tím, že do jednání se snažili vstupovat centrální straničtí lídři, kteří měli zájem na vzniku pražské koalice na vládním půdorysu. Ovšem ukázalo se, že tak jako v jiných městech napříč Českem, tak ani v Praze nedosáhnou centrální lídři na řešení, které by si přáli. A ukázala se autonomie komunálních organizací.

ANO jako ochotný partner

Zástupci Spolu se nyní zřejmě budou snažit zajistit si podporu od hnutí ANO, které ji nabízí do února. Může to podle vás fungovat?

Spojení koalice Spolu a hnutí ANO může fungovat velmi dobře. Když se podíváme na pražské úrovni na programy obou subjektů, tak zjistíme zřetelné průniky v oblasti dopravy, bydlení, investic. To jsou oblasti, ve kterých existovaly ty největší střety mezi Spolu, Piráty a Prahou Sobě.

Navíc hnutí ANO nemá v Praze žádné velké ambice. Nepočítalo s tím, že by komunální volby vyhrálo. Považovalo za úspěch, kdyby mělo vliv na chod pražské rady. A tato možnost se mu nyní otvírá. Proto si myslím, že hnutí ANO nebude mít žádné velké programové ani personální požadavky a že bude celkem spolehlivým a ochotným partnerem, přinejmenším na ty dva měsíce. A jak jsem zaznamenal vyjádření Patrika Nachera, tak by byli ochotni vyjednávat i o možné většinové koalici, která by se s koalicí Spolu utvořila v průběhu příštího roku.

Menšinová rada Rada hl. m. Prahy, která metropoli vede, má 11 členů.

Koalice spolu navrhovala rozložení: koalice Spolu 6 (ODS-3, TOP 09-2, KDU-ČSL-1), Piráti-4 a STAN-1.

Menšinová rada znamená, že by koalice Spolu mohla obsadit všechna křesla v tomto orgánu. Nebude mít ale většinu v zastupitelstvu, které schvaluje rozhodnutí rady.

„Na komunální úrovni nejsou menšinové rady příliš obvyklé. Realizovat představy, se kterými šla strana do komunálních voleb, bývá v takové situaci velmi obtížné,“ vysvětluje Jelínek.

Nejdříve by to tedy byla jakási tichá podpora nebo menšinová podpora. A později by to tedy mohlo přijít do otevřené koalice?

Domnívám se, že jak koalice Spolu, tak hnutí ANO si uvědomují možnou negativní odezvu veřejnosti, a proto ty stupně spolupráce budou dávkovat. Začne se menšinovou spoluprací nebo respektive podporou menšinové rady. A v okamžiku, pokud by se nepodařilo vyjednat žádné jiné řešení, tak by asi bylo dost pravděpodobné, že by mohla v Praze vzniknout jejich otevřená koalice.

Jediná věc, na čem by to mohlo zkrachovat, by bylo veto ze strany Petra Fialy nebo Andreje Babiše. Ale myslím si, že k tomu spíš nedojde.

Může mít opravdu předseda ODS Petr Fiala takový vliv, že pokud by řekl, že s tím nesouhlasí, tak ho jeho spolustraník a kandidát na primátora Bohuslav Svoboda poslechne?

Praha je stát ve státě a pražský primátor je skoro jako jeden z ministrů. Umím si tedy představit, že by předseda ODS mohl uhodit do stolu a na jednání výkonné rady prosadit jednoznačně znějící usnesení, které doporučí pražské organizaci, aby se ubírala určitým směrem. Ale myslím, že k tomu nedojde, protože mezi klíčové vyjednavače ODS v Praze patří Zdeněk Zajíček, jeden z místopředsedů ODS a velmi vlivný představitel občanských demokratů. Takže Petr Fiala, pokud chce, tak má o průběhu vyjednávání poměrně detailní informace.

Pouze se celkem logicky snaží držet stranou, protože v okamžiku, kdy hnutí ANO je nejsilnějším opozičním subjektem ve sněmovně a Andrej Babiš kandiduje na prezidenta, tak se pochopitelně nesluší, aby byl předseda vlády namočen do možné dohody, která by mohla v Praze mezi koalicí Spolu a hnutím ANO nastat.

Nový primátor v prosinci?

Dá se odhadnout, kdy by Praha mohla konečně mít nové vedení?

Může to být celkem rychle. Pokud se bude jednat skutečně o menšinové radě, tak tu by asi dokázala koalice Spolu poskládat klidně během několika hodin. A vzhledem k tomu, že nabídka od hnutí ANO podpořit ji do února stále platí, tak bychom mohli znát primátora i radní 15. prosince.

Ale bude to nejspíš vedení města, které by vydrželo jenom pár měsíců, než by se znovu ta jednání otevřela. Ať už by se potom pokračovalo dál menšinově, nebo ve většinové koalici, tak si myslím, že to bude velmi nestabilní. A pokud doufá Bohuslav Svoboda, že by mohl být primátorem na celé čtyři roky, tak bych tento optimismus asi nesdílel.

Může se tedy koalice ANO a Spolu rozpadnout?

Berme to tak, že kdyby se přece jenom koalice Spolu dohodla s Piráty nebo s Prahou Sobě, tak by konflikty v průběhu volebního období eskalovaly, protože by vycházely z přirozenosti politických stran a hnutí. A kdyby vznikla ať už koalice, nebo menšinová spolupráce s hnutím ANO, tak by byla do značné míry limitovaná příštími sněmovními volbami. Jak by se blížily, vzrůstala by nevraživost a hašteření mezi oběma stranami a to by se přeneslo do pražské politiky. To by byl další zdroj nestability.

Ale klidně se může stát, že i na celostátní úrovni se budou občanští demokraté s ANO sbližovat. Když se podíváme na jejich přístup k daňové nebo evropské politice, tak je často velmi podobný. Ale hlavním dělítkem je toxický Andrej Babiš. V okamžiku, kdyby nebyl balvanem, který brání ve spolupráci, tak si umím představit, že v průběhu několika let by klidně mohly roztát vztahy mezi občanskými demokraty a hnutím ANO. Už proto je zajímavé sledovat pražské dění, jestli to není první vlaštovka.

Co podle vás řeknou voliči koalice Spolu na to, že se teď bude chtít opřít o podporu hnutí ANO?

Na jedné straně ti voliči, kteří hlasovali na základě politické estetiky, že Praha je pravicová, že Praha je antibabišovská, že spolupráce s hnutím ANO je něco, co se od pravicových stran sdružených v koalici Spolu nesluší, tak ti mohou být rozčarováni. A vzhledem k tomu, že Praha je na podobné věci velmi citlivá, tak bych se ani nedivil, kdyby se zopakovaly protesty.

Ale na druhou stranu ten, kdo si před volbami přečetl programy politických stran a kdo sledoval ty neustálé výpady, které probíhaly mezi koalicí Spolu a Piráty, tak musel tušit, že možná mnohem snadnější spolupráce pro koalici Spolu by byla s hnutím ANO. Takže hodně záleží, jak se voliči orientovali už v předvolebním terénu. Protože ten, kdo dokázal tu mapu dobře číst, dneska není překvapený.

Převaha jediného křesla

Je ještě nějaká jiná možnost pro koalici Spolu než podpora od hnutí ANO?

Myslím, že jsou ve hře ještě takové drobné variace na tuto variantu. Umím si představit, že by se koalice Spolu snažila utvořit menšinovou koalici se Starosty a nezávislými, která by žádala o podporu. I když tam už jsme slyšeli od Víta Rakušana i Jana Laciny (oba STAN), že by o tento typ spolupráce nestáli.

Také by bylo možné vlastně posílit spolupráci koalice Spolu s hnutím ANO, která bude mít většinu jednoho jediného mandátu, třeba o mandáty, které získala společná kandidátka SPD a Trikolory. Ale občanští demokraté říkají, že se jim moc nezdá, že by se touto cestou dalo jít.

K jedinému průlomu by mohlo dojít v okamžiku, kdyby se přece jenom našel kompromis mezi koalicí Spolu a buďto Piráty, nebo Prahou Sobě. Teď ale nevidím, na čem by takový kompromis mohl stát nebo co by strany mohlo přivést k jednacímu stolu. Ale pokud by koalice Spolu přišla s návrhem, který by se třeba týkal rozdělení křesel v radě, aby koalice Spolu neměla většinu, tak to by ještě mohlo situaci zvrátit. Kdyby tedy koaliční lídři zatlačili na to, aby se koalice Spolu vzdala prosazované většiny v radě, tak to by asi mohl být ten impulz, ale víc už jich tady nevidím.

Pokud hnutí ANO dočasně potichu podpoří koalici Spolu, bude to podle vás velmi nestabilní. Pokud utvoří otevřenou koalici, budou mít podle vás většinu jednoho hlasu, což je také nestabilní.

Právě proto zmiňuji tu nestabilitu a také to, že by mohla být tendence vtáhnout do spolupráce Starosty a nezávislé nebo za jistých okolností třeba i kandidáty zvolené za SPD, aby byla ta pozice stabilnější. Ale nemyslím si, že by tam byla vzájemná ochota na tomto aranžmá spolupracovat.

Pravděpodobnější je tedy ta spolupráce s jedním jediným převažujícím hlasem, ať už to bude spolupráce na úrovni menšinové rady, nebo na úrovni většinové koalice Spolu a ANO. A to podle mě jenom tu nestabilitu v Praze prohloubí. Nestabilní by byla spolupráce koalice Spolu s Piráty i s Prahou Sobě. A stejně tak nestabilní, přinejmenším co se týká mandátu, bude i její spolupráce s hnutím ANO.

Pokud bychom to tedy shrnuli, tak Prahu teď budou čekat roky nestabilního vládnutí?

Docela určitě. Praha se musí smířit s tím, že pokud se nestane malý zázrak a nepodaří se koalici Spolu s hnutím ANO uzavřít natolik pevné partnerství, že vydrží alespoň tři roky do období sněmovních voleb, tak v tom okamžiku cokoliv, co se bude v Praze dít, tak to bude spíš pouze správcování a udržování. A asi si budeme muset hlavní město nechat zajít chuť na velké investiční projekty nebo na velké zásadní změny, které někteří voliči od voleb čekali.

Zástupci Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se nakonec nedohodli s Piráty na koalici v Praze. Vlevo kandidát na primátora koalice Spolu Bohuslav Svoboda z ODS, vpravo předseda Pirátů Zdeněk Hřib při skládání slibu zastupitelů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz