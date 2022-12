Hřibova vina, říká o krachu jednání v Praze Wolf. Primátor mluví o podvodu, jako byla oposmlouva

Čí vinou zkrachovala po více než dvou měsících jednání o pražské koalici na vládním půdorysu? Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vysvětluje, že přijetí podmínek Spolu by znemožnilo plnit pirátský program, Jan Wolf (KDU-ČSL) ale vidí odpovědnost za nezdar jednání hlavně v osobních ambicích dosluhujícího primátora. Oba byli hosty pořadu Pro a proti. Pro a proti Pro a proti 12:11 10. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Spolu dosud nevstřebalo, že volby s 25 procenty hlasů v Praze nevyhrálo. Součet hlasů Pirátů a STAN je vyšší, přesto představa koalice je, že budou s tímto výsledkem vládnout celému městu. Požadují nejen místo primátora s právem veta, ale i většinu v radě,“ uvádí ve vysílání Českého rozhlasu Plus pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany.

Člen vyjednávacího týmu Spolu Jan Wolf (KDU-ČSL) předkládá jiný pohled. „Pražští voliči nám dali 25 procent hlasů, my jsme volby vyhráli, v přepočtu na pražské mandáty máme nejvíc zastupitelů. Nic nebrání tomu, aby vznikla v Praze vláda na půdorysu vládní úrovně.“

„Na vině jsou Piráti a především primátor,“ dodává. „Ve chvíli, kdy je pan primátor přítomen jednáním, Pirátská strana je tvrdá. Když odejde, rétorika se změní. Proto bych přímo dal vinu panu Hřibovi.“

Ten ale považuje za dětinské, že se koalice Spolu snaží házet odpovědnost za to, že se jim prý nepodařilo domluvit, na ostatní. „Nepředložili rozumnou variantu, která by nebyla podvodem na voličích, jako kdysi opoziční smlouva. A protože na všech jednáních jsem, tak nevím, z čeho pan Wolf čerpá.“

Náměstek jako trafika?

„Nabídka Spolu není pro Piráty přijatelná také proto, že se uměle vytváří jakási trafika, funkce náměstka, která nikdy na městě nebyla, tedy jakýsi investiční gubernátor. Ten by měl svými pravomocemi schopnost vykleštit všechny ostatní resorty o investice. V tak sestavené radě s touto trafikou pro ODS bychom nebyli schopni plnit svůj volební program,“ tvrdí Hřib.

To ale Wolf odmítá: „Poměr, který nabízíme Pirátské straně a STAN, je podle výsledku voleb. Chceme se dohodnout, rádi bychom měli v radě většinu, ale uznáváme obavy kolegů z přehlasování, takže jsme připravili pojistky, aby k němu nedocházelo.“

„Spolu si představuje, že když Pirátům nabídne placené pozice v radě, tak odhodíme všechny zásady a závazky a napochodujeme do rady, kde bychom fungovali jako rohožka. My nechceme trafiky, ale chceme pracovat pro Pražany, plnit program. A podle toho, jak je to od Spolu navržené, bychom ho plnit nemohli,“ vysvětluje primátor.

Wolf ale upozorňuje, že Spolu nabízí Pirátům resorty dopravy, majetku a životního prostředí. „To jsou v podstatě silové rezorty v municipalitě. Za posledních 12 let se nestalo, aby vláda v Praze byla podobná vládě celorepublikové, toho bychom měli využít. Tento nový náměstek by neměl žádné zásadní resorty a odmítám také, že by to byla nějaká trafika.“

„My máme své zásady, Spolu je bylo schopno odhodit. Máme problém s konceptem opoziční smlouvy, kdy nebude jasné, kdo je koalice a kdo opozice. Opozice bude smluvní, což je škodlivé pro politické prostředí a vytváří to také korupční rizika. Děláme zásadovou politiku a nefungují na nás žádné trafiky, za které bychom byli ochotni opustit plnění našeho programu, jak nám nabídlo Spolu,“ opakuje Zdeněk Hřib (Piráti).

Lidovec soudí, že problém je v samotném Hřibovi, který nechce primátorskou pozici opustit.

„Líbilo by se mi, kdyby se Piráti nebo STAN zachovali tak, jak se Spolu zachovalo před rokem při vyjednávání o vládě. Ve Sněmovně jsou čtyři pirátští poslanci, přesto má strana tři ministry. Budu rád, když se Piráti zachovají podobně jako Spolu na vládní úrovni a budou dál jednat o vzniku vládního půdorysu v Praze,“ uzavírá Jan Wolf (KDU-ČSL).

