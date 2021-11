Až jedno procento rozpočtu na kulturu a daňové zvýhodnění pro dary, popisuje plány koalice Baxa

Pandemie byla pro kulturu podobně devastující jako pro cestovní ruch nebo školství. Nyní opět sílí, podle Martina Baxy (ODS), o kterém se mluví jako o možném kandidátovi na ministra kultury, ale ke zpřísňování restrikcí v kultuře není důvod. „Opatření, které se přijalo v uplynulých dnech, tedy zjednodušeně nad tisíc návštěvníků už každý další jen s PCR testem, je funkční. Kulturní aktéři s ním souhlasili, ale je podle mě úplně hraniční,“ říká. Praha 0:10 11. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Baxa | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

Poslanec Baxa poukazuje na to, že dopady koronaviru na návštěvnost kulturních akcí a jejich provoz byly velmi zásadní, nemůžeme si proto dovolit dělat jakékoliv další restrikce.

„Já jsem nikdy neviděl žádné relevantní studie, ve kterých by bylo napsáno, že kulturní akce představují nějaké silné riziko šíření nemoci covid-19. A vždy mě mrzelo a v některých chvílích štvalo, že kultura byla a priori obviňována, že může být jedním z ohnisek šíření covidu. Nikdy se nic takového neukázalo,“ zdůrazňuje.

Kulturní aktéři také dříve než například podnikatelé v gastronomii přistoupili na kontroly návštěvníků, zda mají platný test, potvrzení o prodělané nemoci, nebo absolvovali očkování. A podle Baxy jsou v kontrolách důslední.

Procento na kulturu

Lídři pěti stran budoucí vládní koalice v pondělí podepsali koaliční smlouvu, ve které se mimo jiné píše, že rozpočet ministerstva kultury se přiblíží jednomu procentu státního rozpočtu.

„Není tam teze, o níž bychom dopředu věděli, že ji splnit nemůžeme. To by bylo absurdní, abychom takový dokument vytvářeli.“

„Navzdory tomu, jak těžké měsíce tuto vládu čekají, jsme tam právě to jedno procento navrhli. Úplně jinak by tato věta zněla před třemi lety, kdy byla ekonomická kondice České republiky výborná. Navzdory tomu vláda Andreje Babiše (ANO) to jedno procento do kultury nedala,“ podotýká Baxa.

Podpořit chce také trvalé daňové zvýhodnění pro lidi, kteří poskytnou dar veřejným kulturním institucím. „Česko obecně trpí tím, že ve srovnání se západními zeměmi má nízký podíl soukromého financování v kultuře,“ upozorňuje.

Koalice ve svém programu zmiňuje i udržitelnost financování veřejnoprávních médií a revizi způsobu nominací do mediálních rad. Podle Baxy by v tomto měl hrát významnější úlohu Senát, aby do rad nebyli voleni lidé, kteří posléze zpochybňovali roli veřejnoprávních médií, jako tomu bylo v minulém volebním období.

Celý program v oblasti školství a kultury je prý realistický a za každým bodem je konkrétní plán pro jeho naplnění. „Není tam teze, o níž bychom dopředu věděli, že ji splnit nemůžeme. To by bylo absurdní, abychom takový dokument vytvářeli,“ uzavírá.

