Menšinovou radu by ANO dočasně podpořilo, se Spolu o koalici v Praze nejedná, říká Nacher

Hnutí ANO v Praze o koalici se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nejedná. Je ochotné podpořit menšinovou městskou radu do konce února, zatím jej Spolu ale oficiálně neoslovilo, řekl na tiskové konferenci po jednání stínové vlády ANO předseda zastupitelského klubu hnutí Patrik Nacher. Praha 14:25 8. prosince 2022

Koalice Spolu se nedohodla s Piráty o koalici v Praze na vládním půdorysu a v jednáních pokračovat nebude. Namísto toho zahájí jednání o podpoře menšinové rady, osloví všechny strany v zastupitelstvu s výjimkou SPD.

Podle dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) Spolu trvá na tom, že bude mít pozici primátora i většinu v jedenáctičlenné radě města, což je pro Piráty nepřijatelné.

Hnutí ANO v minulosti nabídlo Spolu dočasnou podporu menšinové rady. Cílem podle Nachera je to, aby ve vedení metropole byli politici, kteří uspěli v letošních komunálních volbách, a ti rozhodovali o často strategických záležitostech, jako jsou například energetická krize nebo prostředky na sociální služby.

Dočasná podpora menšinové rady podle Nachera vytvoří prostor k dalšímu vyjednávání o koalici. Zdůraznil, že ANO trvá na termínu konec února.

Odšpuntování situace

„Může to skončit i tak, že to vyústí v koalici na vládním půdorysu a my jsme v té chvíli byli těmi, kteří jim dali prostor, aby dva měsíce mohli jednat. I s tímto do toho jdeme. Bereme to jako odšpuntování situace,“ dodal Nacher.

Letošní vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá 75 dní a je tak nejdelší v historii Česka. Od voleb na podzim 1994 se na zvolení nového vedení města čekalo nejdéle měsíc a půl.

V roce 2010 byli rada a primátor zvolení 45 dní po volbách, o čtyři roky později to trvalo jen o den déle. V letech 1994 a 1998 byli primátoři zvoleni už po necelých dvou týdnech od voleb.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, když získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 a třetí Piráti se 13 zastupiteli. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.