Koaliční smlouvu s ČSSD podepíšeme v úterý, oznámil Babiš v Sofii. ‚Dohoda s KSČM je volná‘

Hnutí ANO a ČSSD podepíšou podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše koaliční smlouvu v úterý. Na stejný den se chystá i podpis dohody s KSČM o tolerování vlády. Babiš to řekl novinářům v sobotu na summitu v Bulharsku. Ve středu má Poslanecká sněmovna projednat vyslovení důvěry kabinetu ANO a ČSSD podporovanému komunisty. Podle Babiše vláda důvěru získá. Praha/Sofia 17:10 7. července 2018

„Já předpokládám, že tu koaliční smlouvu s ČSSD podepíšeme v úterý. Podpisy poslanců již máme za hnutí i ČSSD a také předpokládám, že s KSČM bychom měli podepsat nějakou tu dohodu, která je jiného charakteru než s ČSSD,“ oznámil premiér.

Dohoda s KSČM, která má umožnit vznik menšinové vlády, je podle něj volná. „Není tam žádný závazek, u všech zákonů stejně hlasovat,“ uvedl.

Babiš očekává, že pro vyslovení důvěry vládě budou hlasovat všichni poslanci ANO, ČSSD a KSČM. „Tak podepsali to, tak logicky by to měli podpořit,“ řekl. Podle některých médií nad podporou vlády váhá bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Babiš ale prohlásil, že o ničem takovém neví. „Já jsem s ní mluvil ve čtvrtek ráno o obraně. S paní Šlechtovou jsme si vyjasnili některé věci. Nevidím důvod, že by měla být proti,“ dodal.

Premiér věří i v účast všech poslanců za ANO, sociální demokraty i komunisty na středečním hlasování. Kabinet ANO a ČSSD je menšinový, dohromady má ve dvousetčlenné dolní komoře jen 93 hlasů. Díky hlasům 15 komunistických poslanců by ale měl ve sněmovně většinu.