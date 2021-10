Koaliční smlouva by mohla být hotová příští týden, uvedl Fiala po dalších jednáních o nové vládě

Jednání koalic Spolu a Piráti a STAN probíhají dobře, ve většině programových otázek se oba subjekty shodují. Po jednáních to uvedl kandidát na premiéra z koalice Spolu Petr Fiala (ODS). Koaliční smlouva by tak podle něj mohla být hotová už příští týden. O neshodách budou dál subjekty dále jednat – podle Fialy je třeba dořešit některé věcné či formulační body nebo to, jakými prostředky dosáhnout deklarovaných cílů.

Praha 14:00 26. října 2021