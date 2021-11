Pětice lídrů Spolu a PirSTAN podepsala koaliční smlouvu vznikající vlády. Kabinet má mít 18 členů

Novou českou vládu chce sestavit pětice stran - ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v koalici Spolu a Piráti se STAN. Zástupci této pětikoalice podepsali v pondělí hodinu před polednem v Poslanecké sněmovně koaliční smlouvu. Kabinet má mít osmnáct členů, včetně premiéra, kterým se má stát předseda ODS Petr Fiala. Opírat se má vláda o 108 hlasů poslanců ve sněmovně. Aktualizováno Praha 11:11 8. 11. 2021 (Aktualizováno: 11:41 8. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Předsedové všech pěti uskupení zasedli společně za stůl, následně podepsali koaliční smlouvu vznikající vlády. Slavnostní podpis naplánovali na den zahájení ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny.

Koalice Spolu a PirSTAN slibuje důchodovou reformu, zvýhodněné hypotéky na první bydlení a úpravu nového stavebního zákona. Zároveň chce vyšší výdaje na obranu i na kulturu. Zavazuje se také udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy.

Hodlá také například vyhlásit dva nové národní parky. A chce i obnovit „havlovskou“ zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.

Plánuje také stanovit strop daňového zatížení, zpřísnění rozpočtových pravidel, výstavbu vysokorychlostních železnic jako prioritu, možnost firem vést účetnictví v eurech nebo zachovat limity těžby uhlí.

Kabinet musí podle předsedy ODS a kandidáta na premiéra Petra Fialy rychle vyřešit problémy, které trápí Česko. „Pracovali jsme velmi intenzivně. Začali jsme pracovat v tu noc, kdy skončily volby, a jsme si vědomi mandátu, který nám dali voliči. Jsme si vědomi, že je potřeba postupovat rychle. A vyvést Českou republiky z krizí - zdravotnické, ekonomické a hodnotové,“ prohlásil ještě před podpisem koaliční smlouvy Fiala.

„V naší koaliční smlouvě je 12 konkrétnějších priorit. Vybrala bych tři z nich. Chceme zadlužení, které je obrovské a týká se každého občana, začít krotit. Jasně patříme na západ do Evropské unie a NATO. Chceme, aby se tady dobře žilo všem generacím, proto nezapomínáme na ochranu přírody a klimatu. Nepřicházíme vládnout, ale spravovat tuto zemi,“ řekla Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09.

„Mluvíme v programu o tom, že musíme zlepšovat komunikace, opravovat mosty, nejen v rovině materiální, ale i duchovní, stavět mosty mezi lidmi. Máme velké odhodlání," uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš k tomu doplnil: „Je to dobrá zpráva pro Českou republiku, která má budoucnost v demokratické vládě a bez řádění oligarchů, která zlepší život lidem v této zemi. Koaliční program je prvním krokem ke změně, která bude pro Českou republiku velmi přínosná.“

„Byla tady jasná poptávka po společenské změně, po společnosti, pro kterou je téma životního prostředí zásadní. Vyslyšeli jsme ji. Nabídka je formulovaná v koaliční smlouvě a prioritách, se kterými přicházíme,“ prohlásil Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.

Koaliční smlouvu ještě musí jednotlivá uskupení schválit. Minulý týden ji už podpořilo širší vedení ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Předsednictvo Pirátské strany zatím pověřilo předsedu Ivana Bartoše podepsáním dohody. Ratifikovat ji ale ještě bude muset podle stranických regulí celostátní fórum, nejvyšší orgán Pirátů. Výsledek by měl být znám v pondělí 15. listopadu.

Nová vláda?

Odcházející vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) musí podle Ústavy podat demisi po konci ustavující schůze Poslanecké sněmovny. „Mělo by to být ve druhé polovině příštího týdne. Uvidíme, kdy ustavující schůze skončí,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ústavní právník Aleš Gerloch.

Fiala očekává, že demisi by končící vláda mohla podat do rukou prezidenta Miloše Zemana koncem týdne. V příštím týdnu by pak mohl znovu jednat s prezidentem Milošem Zemanem, tentokrát osobně.

Prezident zatím podle Fialy nezná složení nové vlády. „Ten krok, kdy mu představím návrh na složení vlády, je ještě před námi,“ poznamenal předseda ODS.

