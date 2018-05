Vedení ANO schválilo návrh koaliční smlouvy s ČSSD, vláda počítá i s komunisty

Vedení hnutí ANO v pátek dopoledne schválilo návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programového prohlášení případné koaliční vlády. Novinářům to po jednání výboru a poslaneckého klubu hnutí řekl místopředseda ANO Richard Brabec. Odpoledne se oběma dokumenty bude zabývat i předsednictvo ČSSD, které by také mělo vyhlásit vnitrostranické referendum o vstupu sociální demokracie do vlády s ANO. Aktualizujeme Praha 10:46 11. 5. 2018 (Aktualizováno: 11:50 11. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V sobotu by programové prohlášení měla posoudit ještě KSČM, jejíž poslanci by ve Sněmovně měli menšinový kabinet ANO a ČSSD podporovat.

„My jsme pana Hamáčka navrhli na předsedu sněmovny jako první. Máme nastavený nějaký vztah, funguje to. S bývalým premiérem jsem takový vztah neměl, není to o stranách, ale o lidech. S novým vedením, věřím, by to mohlo fungovat lépe,“ řekl Andrej Babiš ve vysílání ČT24 v otázce personálního složení druhé vlády.

Podle Brabce výbor ANO, který je nejvyšším orgánem hnutí mezi celostátními sněmy, i poslanecký klub hlasovaly o koaliční vládě s ČSSD jednomyslně. Nikdo se ani hlasování nezdržel.

Předseda ANO Andrej Babiš už před pátečním jednáním výboru hnutí a poslaneckého klubu uvedl, že dohodu se sociální demokracií považuje za přijatelný kompromis.

Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít deset členů vlády, ČSSD pět. V zásadních otázkách by se nemohly strany navzájem přehlasovat.

Koaliční smlouva obsahuje i ustanovení, že v případě demise všech ministrů ČSSD musí podat demisi i premiér a s ním celá vláda. V případě prvoinstančního odsouzení člena vlády koaliční smlouva zanikne, pokud dotyčný z kabinetu sám neodejde.

Ustanovení o demisi premiéra či o odchodu prvoinstančně odsouzeného člena vlády prosadila do dokumentu ČSSD kvůli Babišovi. Šéfa ANO policie obvinila z podvodu v případě financování farmy Čapí hnízdo. Babiš sám považuje obvinění za politicky motivované.

Sociálním demokratům se naopak nepodařilo do koaliční smlouvy prosadit odvolání členů hnutí SPD ze sněmovních funkcí, což někteří členové ČSSD považovali za potřebnou pojistku proti tomu, aby ANO svého koaličního partnera ve Sněmovně nemohlo přehlasovat právě s hlasy SPD. ANO požadavek odmítalo a Babiš v pátek řekl, že nevidí souvislost mezi ustavením Sněmovny a vládou.