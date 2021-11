‚Dohoda získala jednoznačnou podporu.‘ Výkonný výbor TOP 09 schválil koaliční smlouvu

Výkonný výbor TOP 09 schválil vládní koaliční smlouvu mezi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty se Starosty a nezávislými. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová novinářům řekla, že dohoda získala v širším stranickém vedení zcela jednoznačnou podporu. TOP 09 obsadí ve vznikajícím kabinetu pozice ministra zdravotnictví a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Koho TOP 09 do těchto funkcí nominuje, ale zatím Pekarová Adamová prozradit nechtěla. Praha 18:24 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Pekarová Adamová na setkání ODS a prezentace koalice SPOLU 1.5. na Petříně. | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Mám velkou radost, že jsme učinili tento důležitý krok k tomu, abychom mohli přinést České republice změnu,“ komentovala předsedkyně TOP 09 stranické schválení dohody. Smlouvu podepíšou představitelé pěti stran v pondělí dopoledne ještě před ustavující schůzí nové Sněmovny.

Se dvěma posty ve vládě jsem spokojená, výsledek je odpovídající velikosti klubů, říká Pekarová Adamová Číst článek

Ohledně programu vznikající koalice nepanovaly ve výkonném výboru podle Pekarové Adamové žádné rozpory. „Chceme v tomto případě, i co se týče programu, naplňovat zejména priority v oblasti ochrany životního prostředí, podpory rodin a slabších ve společnosti, ale i dbát na nezadlužování České republiky a zkrátka šetřit,“ uvedla.

K rozdělení křesel ve vládě Pekarová Adamová vysvětlila, že věda byla pro TOP 09 vždy důležitá a zásadní. „Protože na ni je navázána naše konkurenceschopnost a úspěch celé České republiky,“ zdůraznila.

K informacím, že ministerstvo zdravotnictví by mohl vést lékař a poslanec Vlastimil Válek a ministryní pro vědu by se mohla stát poslankyně Helena Langšádlová, se předsedkyně TOP 09 nevyjádřila. „Já ještě personální nominace nechci komunikovat, prosím, vyčkejme, přece jenom ještě nevznikla tato vláda,„ uvedla.

Koaliční smlouvu schválila už ve čtvrtek vedení ODS a hnutí STAN a v pátek odpoledne také lidovci. Piráti dají dohodu k ratifikaci všem členům až příští týden po jejím podpisu.

Nový většinový kabinet bude mít 18 členů. Oproti současné vládě ANO a ČSSD v něm přibudou ministři pro legislativu, pro evropské záležitosti a pro vědu, výzkum a inovace.

Koalice Spolu v kabinetu obsadí post premiéra a deseti ministrů. Piráti a STAN budou mít sedm ministrů. Vicepremiéry by v budoucím kabinetu předsedy ODS Petra Fialy mohli být šéfové ostatních koaličních stran. Pekarová Adamová je ale kandidátkou na předsedkyni sněmovny. „Předpokládám, že to bude otázkou diskuse v rámci koalice, která vzniká, že budeme mít i my vicepremiérský post,“ uvedla.