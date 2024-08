Denně vidíme zraněné, nemocné a odhozené kočky, tvrdí dobrovolníci. V petici požadují plošné kastrace

V Česku je podle spolku KasProCats až 35 tisíc toulavých koček, o které se nikdo nestará. Míst v útulcích je pro ně ale pětkrát méně. Zvířata jsou podle dobrovolníků často v zuboženém stavu, nemocná a zraněná. Pomoct se jim snaží neziskové spolky. Jejich členové teď hromadně podepisují petici, přes osm tisíc lidí v ní chce, aby vláda přijala opatření proti nekontrolovanému množení volně žijících koček – požadují čipování, registr a kastrace. Praha 8:30 7. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapacity útulků pro volně žijící kočky v Česku nestačí (ilustrační foto) | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

Petronila Soběslavská v Praze provozuje útulek Sdružení na ochranu zvířat v nouzi. Právě se jí do něj dostal zrzavý kocour s ošklivou ránou nad levou přední tlapkou.

„Nějak to popraskalo, je to povrchové. Pan doktor se zaradoval, zašije mu to a vykastruje ho,“ říká pro Radiožurnál.

Jenže jen samotná kastrace stojí od 1500 až do 6000 korun. Sdružení funguje jen díky materiální a finanční pomoci dárců a nezištně v něm pracuje 12 dobrovolníků. Prostory poskytla Petronila Soběslavská ve svém domě. Útulku se ročně podaří k novým majitelům umístit až 150 koček.

Podobně pomáhá kočkám i spoluautorka petice Kamila Dvořáková. Při diskusi u kulatého stolu v Senátu upozornila na to, že dobrovolníci jsou frustrovaní, protože většina měst a obcí problém s toulavými kočkami ignoruje a spolupráci se často brání.

„Žijeme v přímé realitě přemnožených koček. Vidíme denně kočky zraněné, nemocné, odhozené v popelnicích, krabicích, kamkoliv se člověku zamane. Často je už pozdě jim jakkoliv pomoci. Denně čteme prosby o pomoc a místo pro další a další nalezená zubožená zvířata,“ líčila během diskuse.

Podle Luboše Kristeka ze spolku KasProCats v Česku funguje kolem 150 kočičích útulků, jen 30 z nich zřizují obce. Většina obcí podle něj nemá pro toulavé kočky žádné řešení, a tak se podle něj o 80 procent zvířat v nouzi starají dobrovolníci. Ve svém volném čase, ve svých domovech a bez nároku na odměnu.

„Co by se stalo, kdyby se kapacity naplnily – jakože už plné jsou – a přestaly ty retenční funkce? Ty kočky by nás tady zaplavily a zdecimovaly životní prostředí,“ míní Kristek.

Problematické opatření

Stejně jako ostatní podepsaní pod peticí i on věří, že klíčovým řešením problematiky je kastrování všech volně žijících koček, aby se nekontrolovatelně nemnožily. Týkat by se to mělo i těch, které mají majitele, ale ten je pouští ven. Podle náměstka ministra zemědělství z Pirátské strany Milana Daďourka je ale takové opatření problematické.

„Ta petice určitě pojmenovává problém, který vnímáme. Není pro nás úplně nový, zabýváme se těmi věcmi. Některé návrhy jsou z našeho hlediska pro chovatele koček poměrně hodně striktní. Musíme myslet na vícero stran dotčených,“ tvrdí.

Daďourek například uvádí, že není možné, aby za kastrování koček byla zodpovědná města a obce, jak žádá petice. „Otázkou je, jak by obce naplňovaly takto široce pojatou povinnost. Pro vlastníka by to znamenalo, že pokud by chtěl mít koťata, musel by mít vždy zvíře v registrovaném chovu, což není administrativně a chovatelsky snadná záležitost,“ podotýká.

Podle ministerstva životního prostředí má být odpovědnost na majiteli zvířete. Daďourek dodal, že další opatření proti přemnožení, které petenti požadují, tedy povinné čipování koček a jejich registrace v centrální databázi, už se připravuje. Předpis chystá Evropská unie a česká legislativa na něj naváže.