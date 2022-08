Voněly by tam sladké uši, místo toho páchnou výkaly. Ve Štramberku se přemnožily pouliční kočky

Náměstím plným turistů se z několika pekáren a cukráren line vůně sladkých štramberských uší. Do nosu ale může udeřit i nepříjemný zápach kočičích výkalů. Kočky jsou pro výletní městečko stále větším problémem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve Štramberku natáčela reportérka Andrea Brtníková

„Počet toulavých koček je už enormní a zvláště tady v centru města to nevypadá hezky, když tudy prochází denně stovky turistů a objevují se kočičí fekálie. To je problém hlavně v centru města,“ potvrzuje starostka Andrea Hlávková (SNK pro občany Štramberka).

Kočky jsou paranoidní pesimistky. Rozhodně nepatří do každé rodiny, varuje veterinářka Číst článek

Přemnožených koček si všímá i pan Pavel, důchodce, který má dům se zahrádkou. „Je tady hodně koček, jsou všude. Já mám psa a po tom si musíte uklízet. Kočka je navolno, je to divoký tvor, tak nenaděláte nic. Rozmnožily se až poslední dobou,“ říká pan Pavel.

Město se proto zapojilo do takzvaného kastračního programu. Lidé mohou na radnici hlásit toulavé kočky a úřad zajistí kastraci. „První podněty a žádosti teprve přijímáme, rozjet by se to mělo po prázdninách,“ ujišťuje starostka.

Problémy s toulavými kočkami řeší třeba i Karviná, která veterinářům proplácí kastrace. „Vykastrováno bylo 151 koček a 70 kocourů. Většina veterinářů má finanční částku na kastrace pro letošní rok vyčerpanou,“ potvrzuje mluvčí radnice Lukáš Hudeček.

Karviná letos za kastraci koček zaplatila 240 tisíc korun.