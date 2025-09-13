Ochranný svaz autorský je spolek, který má statut kolektivního správce. Od občanů, podnikatelů, obcí či pořadatelů kulturních akcí vybírá poplatky pro autory, které zastupuje. Někteří umělci mají ze zákona povinnost být zastoupeni kolektivním správcem na správu konkrétních autorských práv, včetně práva na odměnu.
Kohoutová se brání proti použití její písně na akci SPD. ‚Vyvolává to dojem, že je podporuji,‘ napsala
Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová se ohradila proti použití její písně na předvolební akci hnutí SPD. „Vyvolává to dojem, že jsem jejich podporovatelkou, což není pravda,“ uvedla v pátek na sociálních sítích s tím, že se jedná o pořušení autorských práv. Hnutí to ale popřelo. „Použití skladby bylo zcela legální. Přesto respektujeme přání paní Kohoutové,“ napsala mluvčí SPD Lenka Čejková. Píše o tom sever iDnes.
„Veřejné použití mých písní na předvolebních akcích hnutí SPD vyvolává dojem, že jsem jejich podporovatelkou, což není pravda,“ napsala na Instagramu v pátek večer Kohoutová.
„Od hnutí SPD i jejich politické činnosti se důrazně distancuji. Toto považuji za nepřijatelné, celou záležitost jsem tak předala právním zástupcům, kteří již podnikají příslušné právní kroky,“ pokračuje Kohoutová ve svém příspěvku.
Hnutí SPD se proti jejímu vyjádření v sobotu ohradilo.
„Veškeré poplatky za veřejnou produkci hudby byly řádně uhrazeny prostřednictvím Ochranného svazu autorů (OSA), a tedy použití skladby bylo zcela legální a v souladu s platnými autorskými předpisy. Přesto respektujeme přání paní Kohoutové a pořadatelská agentura její skladby na dalších akcích již reprodukovat nebude,“ napsala serveru iDnes mluvčí hnutí Lenka Čejková.
„Mrzí nás, že paní Kohoutová nyní veřejně vyvolává dojem, že došlo k porušení jejích práv, ačkoliv sama velmi dobře ví, že prostřednictvím OSA inkasuje autorské honoráře právě za to, že se její písně mohou hrát na veřejných akcích. Peníze od OSA jí tedy nevadí, ale slyšet za ně vlastní píseň je pro ni zřejmě trauma,“ pokračuje odpověď SPD.