Kojčice u Pelhřimova mají starostu, který není členem zastupitelstva. Zcela podle pravidel

Pavel Svárovský kvůli pracovním povinnostem obecní úřad v Kojčicích opustit, přesto dál normálně úřaduje a řídí vesnici. Vše se děje podle zákona.

„Protože si zastupitelstvo nezvolilo ze svých řad nového starostu ani místostarostu, tak jsem nadále starostou,“ řekl Pavel Svárovský Českému rozhlasu Vysočina. Nedošlo k tomu ani na ustavujícím zasedání hned po volbách, ani na dalších schůzích.

Podle zastupitele Josefa Vaňka si nikdo netroufl pokračovat v započaté stavbě kanalizace. „Zjistili jsme, že to je tak velký balík informací, že jsme Pavla Svárovského ukecali, aby to ještě chvíli dělal. Je to akce za 45 milionů korun.“

Starosta Pavel Svárovský nehlasuje v zastupitelstvu, není jeho členem, sbor ho ale může pověřit různými činnostmi a úkoly.

Na ministerstvu vnitra jsme se dozvěděli, že situace v Kojčicích je sice neobvyklá, ale v souladu se zákonem. V ideálním případě by se zastupitelé měli na každé schůzi snažit zvolit nové vedení. „Na druhou stranu je však zřejmě zbytečné na každou schůzi navrhovat bod volba starosty, pokud je zřejmé, že není žádný kandidát,“ vysvětlil Ondřej Krátoška, mluvčí resortu.

V Kojčicích by chtěli, aby Svárovský vykonával starostu do chvíle spuštění nové kanalizace. „Zatím to nemáme rozhodnutý, kdo to bude dělat. Sedíme tady, koukáme na sebe a nikdo nezvedne ruku a neřekne, já to chci dělat,“ povzdechl si zastupitel Josef Vaněk.

Teoreticky by se mohlo stát, že jednou zvolený starosta by mohl ve svém mandátu pokračovat i po desetiletí. Stane se tak v případě, že nová zastupitelstva se na jednom člověku – novém starostovi neshodnou.