Česko má 78 volných pěstounů, hlásí ministerstvo. V kojeneckých ústavech je pár desítek malých dětí

Česko dlouhodobě sklízí kritiku za posílání malých dětí do ústavů. Od ledna to podle zákona už nebude možné. Poslanci opozičního hnutí ANO navrhli fungování zařízení pro děti do tří let prodloužit o rok. Podle vládních poslanců je Česko ale na konec kojeneckých ústavů připraveno a dětem péči zajistí.

„Počet pěstounských rodin na přechodnou dobu v ČR roste a dosáhl celkového počtu 955 rodin. Od měsíce července přibylo 38 pěstounských rodin na přechodnou dobu, které jsou k dispozici. Počet volných pěstounských rodin, které jsou připravené přijmout dítě do pěstounské péče, vzrostl od října do listopadu o deset rodin z 68 na 78 rodin,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nejvíc volných rodin bylo v polovině listopadu v Moravskoslezském kraji, a to 12. Následoval Středočeský kraj s deseti přechodnými pěstouny. Po devíti rodinách bylo v Královéhradeckém a Pardubickém kraji i na Vysočině. Naopak žádný volný profesionální pěstoun nebyl v Ústeckém a Jihočeském kraji, jediný byl v Plzeňském kraji.

Počet dětí v ústavech klesá

Podle průzkumu resortu a Nadace J&T počet dětí v kojeneckých ústavech každoročně klesá. Za šest let se snížil na méně než polovinu. Na jaře 2018 pobývalo v zařízeních 649 dětí.

Tříletých a mladších z nich bylo 441. Zbývající třetina byla starší. Letos na jaře vyrůstalo v domovech 309 dětí. Tříleté a mladší tvořily třetinu, bylo jich 107. „V zařízeních bylo celkem 23 kojenců do jednoho roku. Školních dětí ve věku sedm a více let bylo oproti tomu 88,“ uvádí analýza.

Ve čtyřech z 20 kojeneckých zařízení letos na jaře už žádné malé děti nebyly. Osm domovů se staralo nejvýš o pět chlapců a děvčat pod čtyři roky. Ve čtyřech ústavech bylo šest až deset malých dětí, ve třech pak nejvýš 16 a v Praze v Krči 23.

Podle ministerstva se od jara do září našlo řešení pro více než 200 ze tří stovek dětí. Dvě pětiny z nich se dostaly do náhradních rodin či po zlepšení situaci domů a tři pětiny do jiných zařízení. Zbývajícím se domov či umístění hledá. Zhruba 30 dětí zůstane kvůli svému zdraví v dlouhodobé péči lékařů.

Kam s dětmi?

Novelu o ochraně dětí, podle níž nebude možné od ledna děti do tří let do ústavů posílat, zákonodárci přijali před více než třemi lety. Poslanec Aleš Juchelka (ANO) navrhl teď ve Sněmovně do projednávané novely o sociálních službách roční odklad. Sněmovní sociální výbor to nedoporučil schválit.

„Já teda nevím, kam ty děti dáme,“ řekla na jednání výboru jeho místopředsedkyně Jana Pastuchová (ANO). Doufá, že v závěrečném hlasování o novele odložení podporu bude mít.

Lidovecký poslanec Jiří Navrátil podotkl, že kraje se mohly na změnu více než tři roky chystat. „Počty umístěných dětí v kojeneckých ústavech se velmi snížily. Podle nejnovějších dat jich máme 49. To, že se uvádí přes sto dětí, je kvůli tomu, že se zahrnují i starší děti (nad čtyři roky)... Připraveni na to (zrušení kojeneckých ústavů) jsme, je třeba děti umístit do náhradní rodinné péče či k přechodným pěstounům,“ řekl Navrátil.

Podle ministerstva zřizovatelé mění kojenecké ústavy na domovy pro postižené, dětské skupiny či odlehčovací služby. Část domovů žádá o registraci k poskytování dlouhodobé lůžkové péče pacientům. Jedno zařízení bude fungovat jako dětský domov pro starší děti.