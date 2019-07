Dva čeští letci a 21 kufrů narvaných kokainem. ‚Prostě to tam nacpali, dali nahoru svetry a letělo se‘

Přemístit 600 kilo latinskoamerického kokainu do vnitrozemí Evropy vzduchem je riskantní a zcela unikátní nápad. Obzvlášť u mocného balkánského kartelu, který drogy obvykle přepravuje po vodě. Osmihodinový let s kufry „natřískanými“ kvalitním „zbožím“ nedávno podnikli dva čeští letci, významní členové drogové buňky – příběh jak vystřižený z mexicko-amerického pomezí, hodnotí pro server iROZHLAS.cz vyšetřovatelé Národní protidrogové centrály. Praha, Švýcarsko 7:02 31. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V rámci trestního řízení vedeného Národní protidrogovou centrálou SKPV byla soustavně monitorována činnost dvou českých pilotů, kteří podle pokynů hlavního organizátora za účelem zastření skutečného účelu letů zajišťovali fiktivní pasažéry a následně soukromým letadlem prováděli přepravu kokainu z Jižní Ameriky do Evropy,“ uvedli čeští policisté z Národní protidrogové centrály | Zdroj: Národní protidrogová centrála

Kokainovou leteckou linku Uruguay – Švýcarsko, s mezipřistáním ve Francii, provozovala jedna z významných buněk balkánského kartelu, která má základnu na chorvatském ostrově Pag. Odhalením skupiny pašeráků, se před pár dny pochlubil jak Europol, tak česká Národní protidrogová centrála, jejíž detektivové se na operaci podíleli.

„Myslíme si neskromně, že naše zapojení bylo klíčové. Byli to čeští piloti, o nichž jsme získali zajímavé důkazy, které propojují celou skupinu. Vždycky to stojí na tom, jestli zadržíte drogy. Když máte drogy, můžete odvíjet celý příběh. Když nemáte drogy – je to jako vražda bez mrtvoly,“ popsal pro server iROZHLAS.cz námětek centrály Tomáš Kubík.

Právě zabavené drogy, konkrétně 600 kilo osmdesáti až devadesátiprocentního kokainu, do Švýcarska v květnu přepravila dvojice českých pilotů, kterou tuzemští detektivové od konce minulého roku soustavně sledovali. O spolupráci je požádali Chorvati.

operace familia Mezinárodní akce zaměřená proti balkánskému drogovému kartelu. Akci vedl Europol a americká agentura DEA. Účastnila se jí řada evropských zemí včetně Česka.

Policisté zadrželi 16 lidí, mezi nimi i dva české piloty, kteří zajišťovali dopravu 600 kilo kokainu z Jižní Ameriky do Švýcarska.

Operace měla dvě linky: Evropská – zadrženo 600 kilo kokainu a 1 milion eur. Asijská – zadženo 400 kilo kokainu, milion eur v hotovosti a milion eur ve špercích a luxusních autech.

Kokain a svetry

Z detailů operace Familia se dá usoudit, že pouť uruguayského kokainu do Evropy byla svým provedením spíš divoká než sofistikovaná. Detektivové zaznamenali několik letů, drogy ale zadrželi při posledním, květnovém letu.

„Nikdo nic nemaskoval. Bylo to opravdu v kufrech. Prostě to tam narvali, dali nahoru dva svetry a letělo se. Žádné sofistikované úkryty,“ vysvětlil Kubík. O určitou kamufláž se ale „narkobaroni“ přece jen pokusili. Cestu vykázali jako turistickou a také vlastnická struktura stroje byla dle detektivů složitá.

„Bylo tam šest fiktivních pasažérů, jejichž jedinou úlohou bylo v případě komplikací přikrýt zavazadla. Ty kufry měly tak nějak sedět k množství odbavených cestujících. Sami měli taky nějaké kufry, aby bylo vidět, že s něčím odjíždějí,“ vyprávěl pro server iROZHLAS.cz detektiv, který se akce účastnil. Kvůli bezpečnosti ale redakce jeho jméno nezveřejní.

„To, že k maskování letů najímali pasažéry, svědčí o tom, že skupina byla poměrně silná,“ podotkl náměstek Kubík.

Kufrů, do nichž byly naskládané balíky s kokainem, bylo jednadvacet. Drogy byly v obalech s unikátní značkou kartelu, která měla vypovídat o čistotě látky.

Podle detektiva v utajení bylo postavení pilotů ve skupině významné. „Určitě nešlo o pěšáky ani bílé koně. Byli v kontaktu s hlavními Balkánci. Závisela na nich přeprava, což je nedůležitější článek obchodu s kokainem,“ přiblížil muž.

„Orgány činné v trestním řízení zabavily více než 1 tunu kokainu: 600 kg ve Švýcarsku a 421 kg v Hongkongu. V Chorvatsku, Česku, Srbsku, Slovinsku a Švýcarsku byly zadrženy dva miliony euro v hotovosti a více než jeden milion euro v luxusním zboží, jako jsou kvalitní hodinky a vozidla,“ uvedli čeští policisté z Národní protidrogové centrály | Zdroj: Národní protidrogová centrála

Podle něj není možné v tuto chvíli říct, jak konkrétně se dva čeští piloti stali členy balkánského kartelu, jistá vodítka tu ale jsou. „Tihle dva létali po celém světě. Nové lidi poznáváte každý den,“ řekl detektiv s tím, že se mělo jednat zhruba o čtyřicátníky.

‚Něco jako Escobar‘

Připomněl, že silné historické vazby nemají jednotlivé balkánské národy pouze mezi sebou, ale právě i k Česku. „Srbové tady studovali, pak byly balkánské války, to sem přišli kosovští Albánci, máme tu poměrně zajímavou spleť těchto lidí, kteří nezřídka páchají trestnou činnost," shrnul náměstek Kubík.

Balkánskou „stopu“ v tuzemsku lze odhalit i v obchodním rejstříku. Z něj vyplývá, že řada členů balkánského kartelu působí ve společnostech, které jsou registrované právě v České republice.

balkánský kartel Z velké části ovládá evropský kokainový trh. Europol odhaduje, že 60 procent kokainu, který je v Evropě, prošel přes Balkán kartel.

Nejde o jeden klan, ale o buňky Balkánců, kteří se ve zdrojových zemích navázali na producenty a logisticky umí zajistit dopravu drogy do Evropy i jinam do světa.

Výraznou osobností minulých let byl Darko Šarič, nyní ve vězení, který měl manželku Slovenku a v Česku působil v obchodní společnosti Solimba.

„Není to o tom, že jsou něco jako Pablo Escobar a dělají jenom drogy, oni se snaží vystupovat jako legitimní podnikatelé. Peníze, které získají z drog, chtějí někde vyprat. Jeden z důvodů je taky ten, že potřebují povolení k pobytu – a to se nejlépe získává přes firmu,“ přiblížil Kubík.

Sejdeme se v Budapešti

Podle detektiva v utajení se piloti s dalšími lidmi ze skupiny scházeli obvykle osobně, v různých evropských metropolích. „Domluvili se, například, sejdeme se v Budapešti pozítří, tak se sešli v Budapešti. Domlouvali se přes internet, ale dost konspirativně,“ popsal muž.

Duo českých pilotů mělo ve skupině zvláštní postavení kvůli svým specifickým dovednostem i proto, že na nich závisela přeprava cenné zásilky.

„Tihle lidi nejsou profesionální zločinci. Byli to piloti. Kdyby byli trestáni nebo vězněni v minulosti, tak ani pilota dělat nemůžou. Je to zvláštní sorta lidí. Stojí vás nějaký čas a peníze, abyste se na tu ranvej dostali, potom vyděláváte celkem slušné peníze. A asi jim to bylo málo,“ uvažoval náměstek.

Podle něj muselo jít navíc o jedince s potlačeným pudem sebezáchovy. „Vyžaduje to jistou dávku odvahy. Je tam rozhodně víc adrenalinu, než když droga pluje lodí a pak pro ni přijede nějaký kamioňák. Tady to bylo prostě na prudko – naložíme, vyložíme, do toho letištní kontroly,“ uvedl Kubík.

Důvodem, proč se kartel rozhodl pro leteckou přepravu je zřejmě rychlost. „Kontejnerem je to rozhodně víc anonymní. Na druhou stranu to jde měsíc a má to víc proměnných. Můžou to najít celníci nebo někdo na lodi,“ vysvětloval.

„Letadlo je asi nejefektivnější způsob. Nejrychleji se dají otočit peníze. Tento let je ale prvním případem, který jsme v souvislosti s balkánským kartelem zdokumentovali, jinak jsou to ty cesty po vodě. Tohle sedí spíš na mexicko-americké pomezí, ne do Evropy,“ dodal.

Jak se točí svět

Jednoho z pilotů policisté zadrželi ve Švýcarsku, druhého v jeho domě v Česku. Spolu s ním zabavili bankovky v hodnotě zhruba jednoho milionu eur, nalezené peníze byly v dolarech, eurech i českých korunách ukryté v krabicích v krbu.

„Ale nečekejte žádné šílené akce, na téhle úrovni se to už moc neděje. Mám pocit, že to už dělají možná s nějakou noblesou. Mnohem horší je chytat dealera, který má oči i vzadu, ti vám utíkají. Ale tihle lidi už vědí, jak se točí svět. Do určité míry s obviněním počítají, je to jejich podnikatelské riziko,“ přiblížil Kubík. Větší problém je podle něj uspět v následné justiční bitvě, protože si takoví pachatelé mohou dovolit dobré advokáty.

V Česku pilotům za distribuci drog a účast na organizované zločinecké skupině hrozí desetiletý až osmnáctiletý trest ve vězení.

To, kde budou piloti souzeni, se ale zatím neví. Podle vyšetřovatelů to závisí na domluvě státních zástupců. Není vyloučena varianta, že všichni zadržení podstoupí proces v Chorvatsku, odkud skupina pochází.

„Podle mě je důležité, aby byli všichni odsouzeni jako ucelená skupina. Tím pádem dostanou, co jim patří. Účelem určitě není zavřít ty lidi na sto let, ale je potřeba také zabavit nějaký majetek, který často pochází z trestné činnosti,“ shrnul náměstek.