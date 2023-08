Kokain nalezený ve skladu Albertu v Klecanech policie odvezla. 646 kg drogy skončí ve spalovně

Kokain objevený v sobotu mezi banány v distribučním centru řetězce Albert v Klecanech odvezli policisté do střeženého skladu. Více než půl tuny drogy skončí po odborné analýze ve spalovně, informovala v úterý na policejním webu mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Za 646 kilogramů kokainu, které putovaly z Ekvádoru do Amsterdamu a omylem skončily ve Čechách, by se při pouličním prodeji daly podle ní utržit miliardy korun. Praha 11:06 15. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cihly kokainu byly pod dohledem zásahové jednotky Středočeského kraje převezeny do režimového skladu, kde jsou drogy nepřetržitě střeženy (ilustrační foto) | Foto: Policie České republiky

Na podezřelé balíčky s bílým práškem narazili při vykládání palet v sobotu odpoledne zaměstnanci velkoskladu, kteří přivolali policisty. Detektivové Národní protidrogové centrály poté v krabicích s bio banány objevili 646 kilogramových balíčků. S pomocí testu zjistili, že jde o kokain.

„Zásilka do Česka směřovala z Ekvádoru přes Nizozemsko a je možné, že na trase došlo k 'logistické chybě', kdy si někdo v holandském přístavu nestihl kokain ze zásilky vyzvednout,“ konstatovala mluvčí protidrogové centrály.

Policisté prohledali celou šarži banánů včetně zásilek dodaných na další distribuční místa obchodního řetězce, všech 646 balíčků ale bylo na jednom místě – v Klecanech.

„Cihly kokainu byly pod dohledem zásahové jednotky Středočeského kraje převezeny do režimového skladu, kde jsou drogy nepřetržitě střeženy. Po odborném zkoumání skončí droga ve spalovně,“ uvedla v úterý Šmoldasová. Čistotu nalezené látky budou zkoumat odborníci Kriminalistického ústavu.

Případ má mezinárodní přesah, proto na něm čeští kriminalisté spolupracují se svými kolegy z Europolu a Interpolu. Pátrají po příjemci i odesílateli zásilky.

Za kolik by se zabavené množství drogy mohlo prodat při pouličním prodeji, není podle mluvčí jednoznačné říct. „Cena totiž v distribučním řetězci roste a látka je postupně ředěná. Vzhledem k tomu, že zásilka přišla přímo z Jižní Ameriky, předpokládáme vysokou čistotu – 80 až 90 procent kokainu,“ uvedla Šmoldasová.

Při nákupu přímo u drogových kartelů se cena pohybuje kolem 5 000 dolarů za kilogram. Po převozu do Evropy a nákupu přímo od překupníků vzroste zhruba na 30 000 eur za kilogram. V České republice se pak „velkoobchodní“ cena pohybuje kolem milionu korun, dodala.

Pro pouliční prodej se kokain ještě ředí dalšími látkami, v jedné dávce ho pak bývá deset až 50 procent, cena tak může kolísat od tisícovky až k 5000 Kč za gram. „Pokud by se tedy podařilo celých 646 kg kokainu prodat po jednotlivých gramech, bylo by možné utržit od dvou do pěti miliard korun,“ dodala mluvčí protidrogové centrály.

Množství drogy nalezené v Klecanech patří k jedné z největších zásilek zachycených v České republice. Podle dostupných údajů dosud největší zásilku kokainu v České republice zadrželi policisté loni v červnu. Tehdy v několika českých supermarketech zajistili v bednách s banány 840 kilogramů této tvrdé drogy.