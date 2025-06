Kokain se do Evropy dostává ve větším množství. Dostupnost se proto zvedá, říká Frydrych

Domácí varny pervitinu, kokain pašovaný z Jižní Ameriky anebo platby v kryptoměnách. Takto nějak vypadá současná drogová scéna v Česku. Vyplývá to z nové výroční zprávy policejní Národní protidrogové centrály. Podle ní zůstává nejčastější drogou na domácím nelegálním trhu pervitin. „Syntetické opiáty mohou už v tisícině gramů způsobit smrt člověka,“ říká pro Radiožurnál ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Rozhovor Praha 9:05 26. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejčastější drogou na domácím nelegálním trhu zůstává pervitin (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Česko stále patří tedy mezi největší výrobce pervitinu na světě. Jak se daří policistům varny hledat a pak likvidovat?

Produkční profil ČR je dlouhodobě založen na tom, že je u nás velký výskyt malých laboratoří, takže máme poměrně velký výskyt, který je navázán na uživatelské komunity.

V Česku také podle vaší zprávy roste obliba kokainu. Čím si vysvětlujete právě to?

Je to dáno zejména tím, že se dostává do Evropy podstatně větší množství než dříve za nižší ceny a ve vyšší kvalitě. Dostupnost se proto zvedá a získává svoji popularitu i v jiných uživatelských prostředí než historicky.

Pervitin a kokain jsou takové, řekněme nelichotivě stálice, ale ta zpráva upozorňuje také na nové drogy. V poslední době často i v našem vysílání probíráme kratom nebo další syntetické látky. Je to podle vás velká hrozba do budoucna?

Kratom bych oddělil, to je přírodní produkt. Nicméně u nových psychoaktivních substancí je to celá škála látek, které jsou obvykle potentnější než ten jejich přírodní předobraz. Jejich toxicita a nebezpečnost je spojena s tím, že již v malých dávkách mohou způsobit poškození zdraví nebo dokonce smrt.

O jaké látky se jedná?

Pokud se bavíme o těch nejnebezpečnějších, tak jsou to syntetické opiáty, které už v tisícině gramů mohou způsobit smrt člověka. Například zastavení dechového centra a potom poškození základních funkcí. Ale jsou to i syntetické katinony, které mají nahrazovat jiné stimulanty nebo jsou to syntetické kanabinoidy, které mohou poškodit zdraví. Jsou to všechno analogy klasických drog, akorát vyrobeny synteticky.

Rozvolňování politiky

Ve zprávě varujete, že Česko směřuje k rozvolňování své politiky ohledně nelegálních návykových látek. Co tím přesně myslíte? Jak se to podle vás projevuje?

Projevuje se to poměrně vysokou společenskou a mediální tolerancí k zneužívání některých návykových látek, které jsou mezinárodně zakázány. Varujeme zejména před tím, aby se ČR nestala habem spotřebitelským pro látky, které budou v ostatních zemích, konkrétně třeba schengenského prostoru, zakázané.

Právní dichotomie by s sebou mohla přinést spoustu negativních důsledků. Mezinárodní reputací počínaje a samozřejmě doprovodnou kriminalitu spojenou s drogovou turistikou to končí.

Budete toto řešit s politiky?

To je otázka odborná a my se snažíme prosazovat naše vidění problému. Snažíme se o vyváženou protidrogovou politiku v ČR. Snažíme se o to setrvale a budeme to dělat i nadále.

Jak se Česku daří proti drogám bojovat? Třeba když se podíváme na mladé lidi.

V absolutních počtech rizikových forem uživatelé de facto přibývají velmi pomalu. V nejrizikovějších formách se nedá říci, že by situace byla nějaká špatná. Nicméně pokud se podíváme na evropské studie, tak u mladých dospělých stále máme vyšší čísla u konopí, MDMA a další.