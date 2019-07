Policie chce, ať Brno kvůli změnám parkování zruší některé cykloobousměrky. Spolek hrozí žalobou

Policie požaduje v Brně zrušit řadu cykloobousměrek, tedy ulic, kterými mohou cyklisté projíždět na rozdíl od aut v obou směrech. V minulosti některé povolila. Nyní dává nesouhlasné stanovisko v souvislosti s aktualizací a zaváděním rezidentního parkování. Vedení města se s policií snažilo neúspěšně jednat a nechce postupovat proti jejímu stanovisku. Spolek Brno na kole zatím přichystal námitku proti zrušení, kterou podá ve středu. Brno 15:16 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kola (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka PxHere (Creative Commons CC0)

Správní řízení o zrušení cykloobousměrek se týká Veselé a Radnické v historickém centru. Později mají přijít na řadu Mlýnská, Rumiště, Arne Nováka a Gorkého.

Policisté se znovu vyjadřují k již fungujícím opatřením proto, že město chce od 30. září spustit aktualizovaný systém rezidentního parkování. Podle nich jde o bezpečnost provozu a eliminaci rizikových situací, které by vznikaly při vyjíždění parkujících aut.

MHD i auta stojí v kolonách, nejrychlejší je kolo. Reportéři testovali cestu uzavřeným Brnem Číst článek

Obousměrky ve Veselé a Radnické fungují od roku 2014 a od té doby se podle Michala Šindeláře ze spolku Brno na kole nestala žádná nehoda s účastí cyklisty. Policie podle vyjádření mluvčího Pavla Švába krizové situace a drobné nehody neeviduje. „Ale nezřídka k nim dochází. Je jen otázkou času, kdy bude mít vážnější následky,“ uvedl Šváb.

Podle Šindeláře, jak spolek uvádí i v námitce, však nelze o eliminaci rizik hovořit. Uvedl, že kvůli zrušení cykloobousměrek by cyklisté museli jezdit po výrazně frekventovanější Husově ulici, případně přes náměstí Svobody a Masarykovu. V obou případech by to znamenalo možnou kolizi s auty i s tramvajemi, v případě Masarykovy i s velkým množstvím chodců.

Vedení města by podle radního Petra Kratochvíla (ODS) cykloobousměrky chtělo zachovat, ale nechce jít proti stanovisku policie, které je nezávazné. Město, konkrétně odbor dopravy, několikrát v minulosti odůvodnilo, proč ke stanovisku policie nepřihlédne, například v Kounicově či na náměstí Svobody.

Řešení zatím není

„Zatím jsme na společném dlouhém jednání s policií a spolkem Brno na kole nenašli řešení umožňující ponechání konkrétních obousměrných cyklostezek. Nabídl jsem spolku Brno na kole jednání s cílem řešení jiných než stávajících variant,“ uvedl Kratochvíl. S tím však spolek nesouhlasí, protože v daných případech prakticky neexistuje žádná náhradní varianta. Například Mlýnská a Rumiště umožňují vyhnout se frekventované Křenové.

Zdroj: Brno na kole

null null

Námitku lze podat do středy a Šindelář také předpokládá, že ve středu se tak stane, pokud město s policí nenajdou společnou řeč. „Pokud neuspějeme, připravíme správní žalobu,“ uvedl Šindelář a připustil, že to bude znamenat odklad aktualizace rezidentního parkování.

Podle policie není obecně infrastruktura pro cyklisty v Brně vyhovující a bezpečná a klade se důraz na kvantitu spíš než na kvalitu. Také podle policistů vznikají cykloopatření tak, že se upřednostňuje „zájem různých spolků“.

Brno na kole naopak v námitce argumentuje tím, že dotčené obousměrky splňují jak technické podmínky stanovené ministerstvem dopravy, tak českou státní normu, navíc jsou v souladu s řadou plánovacích dokumentů,

Spolek tak odmítl konstatování policie, že nynější stav je nevyhovující. Zároveň odmítá tvrzení policie, že chybí podmínka pro náležitý rozhled řidičů. „Podmínka nemá oporu v zákoně,“ uvedl Šindelář.