Kolář: Lipavský udělal chybu. Prát naše špinavé prádlo před izraelským prezidentem ale nevypadá dobře

Miloš Zeman se omluvil izraelskému prezidentu Jicchaku Herzogovi za ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Pod jeho vedením česká diplomacie neodsoudila zprávu Komise Rady OSN pro lidská práva, která kritizuje Izrael za jeho přístup k Palestincům. Byla tato omluva na místě? Pro a proti Praha 13:13 14. července 2022

„Zahraniční politiku dělá vláda, ne pan prezident. Ale známe názory Miloše Zemana, proto se omluva dala očekávat a já s ní nemám problém,“ uvádí v Pro a proti místopředseda zahraničního výboru sněmovny Jaroslav Bžoch z hnutí ANO.

Místopředseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Kolář z TOP 09 soudí, že jde o jeden z dalších prezidentských vrtochů. „Všichni víme, jaký je jeho vztah k ministrovi zahraničí i k Izraeli. Jestli někdo měl kárat ministra za chybu, tak to měl být premiér.“

„Pan premiér se taky k problému postavil, ale nijak to nehrotil, nedělal šaškárnu a divadlo před izraelským prezidentem. Zahraniční politika musí být hlavně srozumitelná a státní představitelé musí vystupovat jednotně. Když si pereme špinavé prádlo před ostatními, tak to nikdy nevypadá dobře.“

Celé kauze bylo možno předejít, věří Bžoch. „Stačilo, kdyby se pan ministr připojil k prohlášení, které na zprávu komise reaguje, což udělalo 22 států. Je to chyba pana ministra, špatně přečetl situaci. Na druhou stranu víme, jaký je přístup Pirátů k Palestině a k Izraeli, takže se to mohlo očekávat.“

„Ministr Lipavský by si měl uvědomit, že v první řadě zastupuje zájmy České republiky, nikoliv pirátské strany,“ radí Kolář.

„Když máme v programovém prohlášení vlády, že budeme dál rozvíjet strategické vztahy s Izraelem, tak bychom se takových taktických chyb měli vyvarovat i proto, abychom prezidentovi nedávali prostor a možnost rozehrávat jeho divadélka.“

A nejde ani tak o to vymezit se vůči zprávě Komise Rady OSN, vysvětluje Bžoch. „Šlo o prohlášení těch 22 států, které jasně říká, že tato zpráva vůbec neměla vzniknout a že postoj rady je víceméně protiizraelský. Pokud se k tomuto prohlášení Česko nepřipojí, tak je to problém a srozumitelnost tam chybí.“

„Je možné, že zkrátka panu ministrovi něco uteklo, to se může stát každému. Je potřeba si na takové věci dávat pozor, aby se nedělaly takové taktické chyby, které pak nahrají smeč panu prezidentovi, který si to užil celé po svém. Pan premiér se k tomu postavil naprosto správně a jsem si jist, že se podobné chyby opakovat nebudou,“ shrnuje Ondřej Kolář (TOP 09).

Podle poslance ANO teď ministerstvo zahraničí hledá argumenty pro to, aby hasilo požár, který samo založilo. „Nejde o to, že by těch 22 států kritizovalo zprávu jako takovou, ale kritizovali vůbec mandát, vůči čemu je to prohlášení. A k tomu jsme se připojit mohli,“ opakuje své výtky na adresu ministra Lipavského Jaroslav Bžoch.

