Kauza Kolářík: Nikdy jsme si nehráli na Mirky Dušíny. Není pravda, že jsme nereagovali, říká Bartoš

Poškodí Pirátskou stranu situace kolem bývalého náměstka ministra vnitra, který fyzicky napadl svou asistentku? „Vzhledem k citlivosti kauzy jsem třeba na nějakou bulvarizaci toho tématu nereagoval, ale doufám, že každý uzná, že ta situace je citlivá ne z pohledu Pirátské strany, ale z hlediska jednotlivých aktérů a má významné dopady. Ty věci řešíme," říká Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 20:17 31. července 2023

Vedení Pirátů v neděli jednalo do pozdních večerních hodin o situaci kolem vašeho bývalého poslance a bývalého náměstka ministra vnitra Lukáše Koláříka. Připomenu, že ten údajně prvního června v prostorách hotelu Ministerstva vnitra fyzicky napadl svou tehdejší asistentku.

V tom příběhu, jak o něm referují média, zřejmě hrál roli alkohol, manželská nevěra, následně násilí proti ženě. Výsledkem nedělního jednání předsednictva Pirátů byla výzva, aby pan Kolářík s okamžitou platností ukončil veškeré funkce související s Pirátskou stranou. Pan Kolářík na to v prohlášení pro ČTK reagoval tak, že se pro ukončení rozhodl už před tím sám. Už tedy opravdu všechny aktivity ukončil?

Ano, je to tak. Lukáš Kolářík už není členem Pirátské strany a zároveň nevykonává žádnou funkci – ani vnitrostranickou, ani funkci navenek, což pouhým pozbytím členství neplatí pro všechny funkce v Pirátské straně.

Jsou tam i funkce odborné, například člen vládního týmu. Včera (v neděli,pozn.red) byl republikovým předsednictvem vyzván i ke složení těchto funkcí a on s tím souhlasil.

Pro vás jako předsedu Pirátů nedělním usnesením, respektive rozhodnutím pana Koláříka, že odstoupí ze všech funkcí, kauza končí?

Myslím si, že v tuto chvíli je to pouze a jedině na vyšetřování policie, neboť tomu incidentu nikdo přítomný nebyl. My jsme byli seznámeni s tou verzí, tak jak ji Lukáš Kolářík publikoval v uzavřené části fóra, následovala ještě výpověď protistrany a já bych to nechtěl dále komentovat.

Chtěl jsem jenom možná trochu opravit, co se občas objeví některých médiích: se situací jsme byli obeznámeni na konci minulého měsíce a v následných krocích, 4. července a dále se děly postupy, které se dějí v politické straně.

Ponaučení pro Piráty?

Pořád jsou to čtyři týdny. Není to příliš času na takovou věc, o které čteme?

My jsme také na začátku neměli plnou sadu informací, ostatně i dovnitř Pirátské strany popsal Lukáš Kolářík příběh teprve nedávno a my jsme adekvátně jako republikové předsednictvo reagovali.

Zároveň to jednání včera (v neděli, pozn.red.) nebylo klasickým jednáním, republikové předsednictvo bylo svoláno mimořádně právě k těm novým skutečnostem.

Plyne z toho pro Pirátskou stranu nějaké poučení?

Ta situace je samozřejmě vážná. My jsme se nikdy netvářili, že jsme všichni nějací Mirkové Dušínové, chyby se prostě dějí.

Pardon, říkáte, netvářili jsme si, že jsme Mirkové Dušínové – vy jste se přece vymezovali proti tradičním politikům…

… ano, kteří své, který své pochybení neřeší nebo neřeší s dostatečnou razancí. Ale cokoliv se v Pirátské straně historicky stalo, následovalo poměrně transparentní řešení navenek. Ostatně jsme i médiím jednotlivé závěry z jednání poskytovali.

Vzhledem k citlivosti kauzy jsem třeba na nějakou bulvarizaci toho tématu nereagoval, ale doufám, že každý uzná, že ta situace je citlivá ne z pohledu Pirátské strany, ale z hlediska jednotlivých aktérů a má významné dopady. Ty věci řešíme.

Když se podívám zpětně, tak si myslím, že Pirátská strana vždy jako celek vyvoláním hlasování na věci reagovala. To si myslím, že je jistá unikátnost Pirátské strany.

Myslím si, že je špatné někoho kritizovat, ale pak se těmi věcmi neřídit, zejména u závažných pochybení. Tam si myslím, že Pirátská strana konzistentně postupuje tak, že pokud se stane nějaká chyba, snažíme se zjednat nápravu.

Z pohledu politických kroků, které jsme jako strana mohli v souvislosti s incidentem Lukáše Koláříka učinit, jsme je prostě učinili.

Požadavky na členy

Komentátor serveru Seznam zprávy Václav Dolejší v neděli v Hlavních zprávách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus v souvislosti s tímto příběhem mluvil o tom, že se ukazuje, že Piráti nejsou imunní vůči papalášství. Budete se snažit imunitu vůči papalášství u členů Pirátské strany nějak posilovat?

Já jsem některé komentáře pana Dolejšího i na internetu četl a musím říct, že tam jsou i zjevné nepravdy, promiňte, že to takto říkám: zejména o tom, kdy věci byly řešeny, že jsme nereagovali nebo že se Pirátská strana snažila kauzu ututlat, což prostě není pravda.

Máme vysoko nastavený standard požadavků na vlastní členy, myslím si, že výrazně vyšší než třeba jiné politické strany, protože jsme to, co reprezentuje naši politiku. To, že může dojít k pochybením, i vážným pochybením, se prostě děje, důležitá je cesta k jejich nápravě.

Ale tato nálepka Pirátské strany – jak nechceme, aby se paušalizovalo ve věci etnik, jako dělají někteří politici, tak to rozhodně není tak, že pokud někdo udělá nějaký průšvih, tak se s tím spláchne celá strana.

Je důležité si to hlídat, je důležité v členské základně zhmotňovat i pro nově příchozí členy a členky pirátské hodnoty. O to se snažíme.

Pokud někdo zklame očekávání nebo udělá nějakou chybu, tak je důležité se snažit o její nápravu, pokud je to možné. Myslím si, že v rámci možností Pirátské strany jsme vždycky dostáli tomu, jakou politiku reprezentujeme.

