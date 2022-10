Výroky senátorky Kovářové bude řešit advokátní komora, obdržela podnět k prošetření

Výroky senátorky a advokátky Daniely Kovářové například ohledně povinnosti a právu na sex v manželství bude řešit kontrolní rada České advokátní komory. Radiožurnálu to potvrdil tajemník komory Petr Čáp. Podnět k prošetření obdržela komora po vydání článku projektu Ověřovna, který upozorňoval na nesmyslné pasáže v textu senátorky. Praha 13:57 31. 10. 2022 (Aktualizováno: 14:03 31. 10. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniela Kovářová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Obdržel jsem ihned potom, co byl váš článek zveřejněn, podnět, který jsem dnes postoupil kontrolní radě České advokátní komory,“ potvrdil tajemník komory Petr Čáp.

Rada je kontrolním orgánem komory, který se mimo jiné zabývá právě podněty, které komora obdrží. Pokud rada rozhodne, že prohřešek advokáta je závažný a jedná se o kárné provinění, podá předseda rady kárnou žalobu. Tu pak projednává kárný senát ze členů kárné komise komory.

Senátorka na svém facebookovém profilu minulý týden tvrdila, že „manželé mají povinnost a právo provozovat sex, milovat se a počínat děti“. V příspěvku se odvolávala na občanský zákoník a snažila se tak argumentovat, proč stejnopohlavním párům nemůže být umožněno manželství.

Žádný zákon ale povinnost nebo právo na sex nebo početí dětí v manželství neukládá. Nic takového z právních norem ani nevyplývá. Senátorka na dotazy Radiožurnálu reagovala v SMS, že vše odcitovala z občanského zákoníku a na svých závěrech trvá. Reakci Daniely Kovářové na to, že se jejími výroky bude zabývat kontrolní rada komory, zjišťujeme.

Kontrolní rada má na rozhodnutí až jeden rok. Tajemník komory Petr Čáp ale předpokládá, že se vyjádří v řádech měsíců.

„Buď dospěje kontrolní rada k závěru, že se nejedná o kárné provinění, nebo dokonce se vůbec nejedná o porušení povinnosti advokáta, nebo naopak dospěje k závěru, že to je na podání kárné žaloby. Takže v řádu několika měsíců bych to odhadoval,“ dodává tajemník komora Petr Čáp.

Pokud rada vyhodnotí, že prohřešek advokáta není tak závažný, aby jej řešila kárná komise, zašle mu pouze dopis, ve kterém ho na problematické jednání upozorní. To se podle Petra Čápa stává relativně často. Pokud by advokát v takovém jednání pokračoval, už se jedná o opětovné porušení povinností advokáta, kterým by se zabývala kárná komise.