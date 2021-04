Díky kolektivní imunitě by epidemie mohla v Česku výrazně zpomalit do dvou měsíců, shodují se experti

Šíření koronaviru v Česku by mohlo do dvou měsíců přirozeně zpomalit. Shodují se na tom vědci, které oslovil Radiožurnál. Zatímco doteď přispívala ke snižování počtu nových případů přísná protiepidemická opatření, v létě už by se o to měla postarat takzvaná kolektivní imunita vytvořená především očkováním. Ochranné protilátky proti koronaviru by v červnu mohla mít polovina populace. Praha 13:08 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šíření koronaviru v Česku by mohlo do dvou měsíců přirozeně zpomalit. Shodují se na tom vědci, které oslovil Radiožurnál (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Virus bude stále hůře a hůře cirkulovat v naší populaci, protože nebude schopen skákat mezi očkovanými. Obtížně se mu přeskočí i na ty, kteří to čerstvě třeba prodělali, takže ten virus bude mít stále menší a menší prostor, kde by se mohl šířit,“ vysvětlil Radiožurnálu vakcinolog Roman Chlíbek princip kolektivní imunity.

Šíření viru zabrání očkovaní i lidi po příznakovém průběhu nemoci covid-19. Podle Chlíbka je může získaná imunita chránit až rok. Aspoň první dávku vakcíny dostalo zhruba 1,4 miliony Čechů, nákazu lékaři dosud zjistili u jednoho a půl milionu lidí.

Ve skutečnosti jich ale může být víc. „Existují na to matematické nástroje. Jedním z nich je výpočet z relativní pozitivity záchytu. Určitě množství nakažených je násobně větší, než to, co diagnostikujeme. Různé modely říkají třikrát až pětkrát,“ vysvětluje šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek.

Systému zůstávají skrytí, protože u většiny z nich se nákaza obešla bez příznaků. Podle Romana Chlíbka tak vidíme jen špičku ledovce: „Tito lidé ale na druhou stranu nemusí mít dostatečnou ochranu, protilátek zpravidla nemívají tolik a jejich ochrana nemusí být dlouhodobá.“

Na to upozorňuje i biolog Jaroslav Flegr. Odhaduje, že teď má funkční imunitu maximálně 40 procent populace. K zastavení epidemie by jich bylo potřeba dvakrát tolik.

Pro zpomalení šíření nákazy ale bude stačit míň. „Když budeme mluvit o padesáti procentech populace, je logické, že epidemie zpomalí, protože se bude šířit jen v polovině populace, ne v celé. Takže efekt bude vidět. Myslím, že na padesát procent jsme schopni se dostat v horizontu dvou měsíců,“ myslí si epidemiolog Roman Prymula.

Nutná opatření

Situace by se mohla znatelně zlepšit už v květnu, výrazně pak v průběhu června. Pro to, aby se život začal vracet k normálu, musí být podle epidemiologa Jana Kynčla splněno několik podmínek a to jednotky tisíc nových případů denně, trasování, testování a především masivnější očkování.

I pak ale budou nutná některá opatření. „Není to o tom, že odhodíme roušky ve vnitřních prostorách, to by bylo hodně odvážné. Pokud by to bylo jen o tomto opatření, tak to snesitelné je, protože v tu chvíli by se povedlo otevřít restaurace, kulturu,“ upozorňuje Kynčl.

Zkomplikovat to ale můžou ještě nové mutace koronaviru. Ty mohou obcházet imunitu získanou proděláním nemoci covid-19.

„Virus si umí zařídit, aby si náš imunitní systém vybral takové terče pro vznik imunity, které mu nebudou vadit. To je jedna z mnoha výhod imunity vzniklé vakcinací, protože tam si terče vybral člověk a to se tomu viru bude hůř obcházet,“ varuje evoluční biolog Jaroslav Flegr.

I očkování ale zřejmě bude nutné opakovat. „U různých vakcín dopad mutací je zřejmý, klesá jejich účinnost na padesát procent, takže bude muset docházet k tomu, že na základě těch mutací se budou muset připravovat vakcíny druhé a dalších generací a může docházet k tomu, že očkování bude pravidelné tak, jak to bude u chřipky,“ vysvětluje Prymula.

Očkování ani imunita po nemoci nedokáže podle vědců zcela zabránit samotné nákaze, výrazně ale snižuje riziko vážného průběhu s nutností hospitalizace v nemocnici.