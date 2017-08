Kolem dálnic pořád stojí 3000 billboardů, zmizet musí do konce prázdnin

Podél českých dálnic a silnic stojí tři tisíce billboardů, které tam nemají co dělat. Zjistila to Mladá fronta DNES. Nejpozději do konce prázdnin ale musí zmizet. Od 1. září totiž začne platit zákaz, který má posílit bezpečnost dopravy. Poutače totiž odvádějí pozornost řidičů. Nejvíc nepovolených billboardů - konkrétně 522 - je podél dálnice D1.

