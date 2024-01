Kolik hlasů navíc přinese korespondenční volba? Z koalice zní odhady od jednotek až do stovek tisíc

Opoziční hnutí ANO a SPD se snaží i za pomoci rekordně dlouhých projevů zabránit schválení korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Vládu obviňují, že chce „vyrobit nové voliče“, pětikoalice se dle svých slov ale jen snaží narovnat práva a zjednodušit volby českým krajanům. Jenže o kolik hlasů navíc vlastně jde? Je to tak trochu věštění z křišťálové koule a příliš se to odhadnout nedá, jak přiznávají vládní poslanci. Praha 6:30 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová a Marek Benda při jednání v Poslanecké sněmovně ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová na dotaz webu iROZHLAS.cz a Radiožurnálu uvedla, že si hnutí nenechalo zpracovat analýzu či odhad, kolik hlasů navíc by mohla korespondenční volba přinést. To by dle ní měla být práce pro předkladatele zákona.

Alena Schillerová (hnutí ANO) ve Sněmovně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jejich odhady se ale velmi liší. Skutečně mě fascinují ty obrovské rozdíly mezi čísly, které uvádí zástupci pětikoalice,“ popsala.

Její poslanecký kolega Radek Vondráček řekl, že vládní koalice rezignovala na domácí voliče a upíná se na zahraniční. „Na základě dat předpokládá, že by tito voliči většinově volili vládní strany,“ uvedl.

Upozornil také na to, že počet těch, kteří ze zahraničí volí dopisem, třeba na Slovensku stoupal velmi pozvolně. „Začínali asi na šesti tisících a loni v parlamentních volbách už volilo 60 tisíc. Je jich polovina, co nás, takže u nás se to může vyšplhat na 120 tisíc,“ poskytl rychlý odhad Vondráček.

V zářijových volbách na Slovensku zmíněných necelých 60 tisíc hlasů dělalo celkem dvě procenta hlasujících.

Vládní odhady se různí

Ze stran pětikoaličního kabinetu skutečně zaznívají různá čísla. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už před Vánoci v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že by se počet zahraničních voličů mohl vyšplhat až k polovině z 600 tisíc krajanů s volebním právem.

„První volby budou takovou vlaštovkou mapující prvotní zájem, ale pokud se to zaužívá, tak počty voličů ze zahraničí začnou stoupat,“ mínil.

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) na základě konzultací s odborníky a srovnání se zahraničními příklady odhadl, že korespondenční volba může přinést 100–150 tisíc nových hlasů.

O stovkách tisíc hlasů mluví i lidovečtí navrhovatelé Jiří Navrátil a Aleš Dufek. „Je to trochu věštění z křišťálové koule. Ale můj soukromý tip je cca sto tisíc hlasů,“ uvedl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Dufek.

V TOP 09 jsou o řád zdrženlivější. „Těžko se to odhaduje, ale pokud to srovnáme s podobnými státy, kde korespondenční volba je, můžeme se domnívat, že se volební účast díky zjednodušení zvedne o desítky tisíc hlasů,“ vypočetl stranický místopředseda Matěj Ondřej Havel.

Předsedkyně TOP 09 a šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová připomněla, že i v důvodové zprávě k zákonu předkladatelé píší, že se počet voličů, který hlasování dopisem ze zahraničí přinese, nedá odhadnout.

„Zásadní je, že svého práva volit pro složitost účasti u voleb využije jen zlomek občanů žijících v zahraničí. Osobně spíš očekávám, že půjde jen o něco málo víc než těch, kteří již dnes volí,“ uvedla a také poukázala na slovenský příklad s postupným nárůstem účasti.

„Nicméně Slováci nemají a neměli možnost volit v zahraničí na zastupitelských úřadech osobně, takže je toto srovnání také třeba brát s rezervou,“ podotkla.

Středeční sněmovní jednání o korespondenční volbě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

A třeba předseda poslanců ODS Marek Benda je obecně k přínosu korespondenční volby skeptický. „Myslím si, že se to z obou stran hrozně přeceňuje. Nebude to znamenat nárůst o desítky nebo stovky tisíc hlasů ze zahraničí a zásadním způsobem to neovlivní průběh voleb,“ popsal před časem.

Strach z ‚nových občanů‘

Když se ještě během středy teprve připravoval na své čtvrteční rekordní vystoupení u sněmovního řečnického pultíku, varoval šéf SPD Tomio Okamura před „vytvářením nových českých občanů“.

SPD totiž spojuje korespondenční volbu a nový zákon o státním občanství, který má na základě prohlášení umožnit získat české občanství emigrantům až do čtvrté generace od roku 1939. „Může jít o skutečně obrovské množství hlasů. Mohou to být statisíce… I víc,“ uvedl Okamura.

Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu mu v tomto tématu sekundoval Radim Fiala. „Podle našich informací žije v zahraničí zhruba 700 tisíc Čechů. Kdyby se to rozvětvilo až do čtvrté generace, mohlo by jít o další stovky tisíc lidí,“ popsal druhý muž SPD s tím, že má strach, že jde o výrazný zásah do voleb v Česku.

„Kdyby to bylo sto tisíc nových voličů, neměl bych s tím problém, ale moje obava je, aby to nebyly stovky tisíc nebo možná až milion lidí,“ doplnil svůj výhled Radim Fiala.

Ministr vnitra Rakušan k tomu říká, že se vláda nesnaží zvýšit počet voličů ze zahraničí. „Opozice nám podsouvá, že chceme výrazně navýšit počet voličů, k tomu ale nedochází. Jen jim chceme celou volbu zjednodušit, aby nemuseli na zastupitelské úřady,“ vysvětlil.

Výsledky hlasů ze zahraničí ve sněmovních volbách 2021. Tehdy volilo 13 tisíc českých občanů | Zdroj: iROZHLAS.cz

Druhé kolo prezidentských voleb 2023, tehdy hlasovalo ze zahraničí 23 tisíc Čechů | Zdroj: iROZHLAS.cz