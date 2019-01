Řidiči v dopravních zácpách ročně ztratí 20 tisíc korun, kolon bude v budoucnu přibývat

Zatímco v Česku stráví řidiči v kolonách maximálně několik hodin, v Číně jsou to i dny. Jenže právě na zácpy si musí motoristé zvykat. Podle dopravních expertů jich bude stále víc, řidičům se navíc čekání prodraží. Za zvyšující se dobu strávenou v kolonách může rostoucí počet aut, nehody a taky probíhající opravy dálnic a silnic. Češi navíc jezdí mnohem častěji. Praha 7:40 25. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pomalu jedoucí kolona po D1 od Brna na Prahu u Větrného Jeníkova. | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas

Za posledních pět let se podle ministerstva dopravy zvýšila průměrná vzdálenost ujetá za rok o 15 procent na víc než 7 tisíc kilometrů.

Podle analytické společnosti Inrix je právě Praha z českých měst vůbec nejucpanější. Řidiči si průměrně v kolonách postojí dohromady jeden den v roce.

Vláda bude rozhodovat o zákazu jízdy kamionů v levém pruhu. Doprava je pro, Hospodářská komora proti Číst článek

Hned za Prahou se umístily České Budějovice a taky Brno s bezmála 20 hodinami ročně. Podle mluvčího Ústředního automotoklubu Igora Siroty se ale situace na silnicích bude ještě zhoršovat.

„Pokud jde o čekající automobily, které jsou v kolonách, tak následky se odhadují na nějakých 120 miliard korun ročně. To znamená, že každý z nás motoristů ztratí při čekání v kolonách ročně zhruba 20 tisíc korun. To jsou ohromná čísla, která se ale do budoucna budou stále zvyšovat,“ uvedl Sirota.

Tento propočet zahrnuje třeba náklady na palivo, opotřebení vozu nebo hodnotu ztraceného času. Důvodem zhoršující se situace je narůstající počet aut na silnicích.

Řidičů přibývá

Zatímco ještě v roce 2010 bylo podle Svazu dovozců automobilů v registru necelých čtyři a půl milionu osobních vozů, letos je to skoro šest milionů.

Plynulou jízdu komplikuje i současný stav vozovek nebo taky počasí. Právě led a sníh sužovaly v polovině loňského prosince řidiče na dálnici D1. Na místě se tvořily mnohakilometrové kolony.

Kalamita může přijít kdykoli, ale sníh na Vysočině je v prosinci běžný, říká Stanjura o kolapsu D1 Číst článek

Dopravní zácpy trápí i přepravní společnosti - zpožďují se totiž dodávky zboží. Například logistická firma OK Trans Praha má aktuálně kolem 240 kamionů, které rozvážejí zboží do nejrůznějších firem. Zpoždění řeší téměř každý den, sdělil manažer dopravy Rastislav Lipták.

„Setkali se s tím všichni, je to denní práce řidiče. Největší tlak je u těch firem z automobilového průmyslu, nebo kde zboží jde přímo do výroby. Oni si nevytváří kapacity na skladě, ale tovar, který jim přivezeme, jde z kamionu rovnou do výroby. Tam musíte být just in time - to znamená právě včas. Nemůžete tam přijet pozdě, ani dřív,“ vysvětlil Lipták.

Podle něj se ale časové prodlevy zvětšují - a to hlavně při přejezdech přes dálnici D1. Jenže v případě zpoždění firmě hrozí pokuta, dodává.

„Záleží, jaké máte domluvené sankce. Může to být od desítek tisíc korun až po miliony a často to potom skončí u soudu, kdy se strany prostě nedohodnou,“ doplňuje.

Kamionová doprava se zpomaluje

Aby firmy předešly pokutám, mění podle ředitele dopravy společnosti Hopi Tomáše Lundáka časové plány řidičů.

Sníh a vítr v Česku kácel stromy a komplikoval dopravu. Bez elektřiny bylo sedm tisíc odběratelů Číst článek

„Naše firma je závislá na hlavních dopravních tepnách, kde se za poslední roky tráví čím dál víc času. Jako příklad můžu uvést jízdu z Jažlovic do Prostějova, která je dlouhá 250 km. V roce 2017 bylo na cestu plánováno 3 hodiny 10 minut a na rok 2019 už plánujeme přes 4 hodiny,“ vysvětlil Lundák.

Podle Lundáka se kamionová přeprava meziročně zpomalila o 15 procent. A nejde jen o české silnice. Třeba Německo hlásí za loňský rok dokonce rekordní počet kolon.

Tamní automobilový klub ADAC zaznamenal kolem 745 tisíc dopravních zácp, tedy skoro o 50 tisíc víc než předchozí rok. Plynulost provozu by v budoucnu mohly zajistit třeba autonomní vozy. Ty ze satelitů získají informace o nehodě nebo případné koloně a automaticky upraví rychlost auta.

Podle dopravních expertů se tak zamezí vytváření takzvaných umělých kolon - tedy situací, kdy řidiči nejedou stálým tempem a přibrzďují.