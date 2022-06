Unikátní historický kolotoč na Letné se po 18 letech opět roztočí. První lidé se svezou 11. července

„Letenský kolotoč má kolaudační souhlas,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Proti němu už se nejde odvolat, dodal. Pravděpodobně nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě má být otevřen o víkendech a státních svátcích.

Lidé budou muset zaplatit vstupné. Částku ještě upřesní majitel atrakce, kterým je Národní technické muzeum. Podle mluvčího instituce Jana Dudy by to mohlo být mezi 50 až 100 korunami.

„Přece jen je potřeba zaplatit provoz. A Národní technické muzeum má náklady i s ochrankou, která tam několikrát denně ve dne v noci chodí a kolotoč kontroluje. Také tam muselo zřídit kamerový systém,“ doplnil Čižinský.

Atrakce bude nyní určena dětem, i když v minulosti na něm jezdili i dospělí. Věkové omezení bude od 2 do 16 let. A budou muset vážit do 120 kilogramů.

Zrestaurovaných 21 figur koní z letenského kolotoče | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Celková částka za opravy, včetně restaurování koní a rytířů, se podle starosty vyšplhala na 23 milionů korun. Jeden z opravených koní se jménem Flora byl zakonzervován a zůstane vystaven v muzeu, neboť je velmi křehký. Na kolotoč bude umístěna jeho replika.

Opravu kolotoče provádí muzeum řadu let. Stavba je podle restaurátora Jiřího Kmoška specifická tím, že se na ní kombinují různé materiály a druhy řemesel.

„Od počátku se potýkáme s řemesly, která musíme napodobit a někdy i lépe zhotovit. Někde musíme maskovat defekty, abychom vyhověli památkářům, ale přitom z toho nedělali nový objekt,“ řekl Kmošek. Restaurátoři musejí ovládat truhlářské, tesařské, klempířské, lakýrnické či zámečnické a kovářské práce nebo řešit elektroinstalace.

Kolotoč je historickou památkou. V roce 1892 ho postavil postavil tesař Matěj Bílek a poprvé se roztočil na Vinohradech. O dva roky později ho jeho majitel Josef Nebeský přemístil na Letnou. Naposledy se na kolotoči mohli lidé svézt v roce 2004. Potom ho muzeum kvůli jeho špatnému stavu zavřelo. Muzeum sehnalo i orchestrion Atlantic a zvon, kdy původní někdo odcizil.

Atrakce z konce 19. století nefunguje už osmnáct let (archivní foto) | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas