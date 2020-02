‚Možná jsem sehrál roli pošťáčka‘. Kolovrátník z ANO se podle Kremlíka přimlouval za miliardovou zakázku

Podle zjištění serveru Seznam Zprávy měl poslanec za ANO Martin Kolovrátník lobbovat v případu miliardové zakázky budování optického vedení. Exministr dopravy za ANO Vladimír Kremlík od něj podle svého tvrzení obdržel složku s přichystaným povolením, kde chyběl jen ministrův podpis. Prosazovaná firma přitom sídlí na virtuální adrese a nelze ji kontaktovat. V případu týkajícího se budování optického vedení figurují i jména dalších politiků. Praha 13:16 17. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Martin Kolovratník (ANO) | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

V polovině července minulého roku obdržel ministr dopravy Kremlík složku od šéfa Správy železnic (tehdy SŽDC, pozn. red.) Jiřího Svobody. Obsahovala smlouvy a dokumenty, které by umožnily soukromé společnosti Batesys One vybudovat a provozovat optickou síť podél železničních cest. Se stejnou věcí jej navštívil později i poslanec za ANO Martin Kolovrátník. „Přišel se zeptat na zakázku, odkazoval na jednoho z jednatelů Batesysu. Měl dokonce stejnou složku se smlouvami. Vnímal jsem to jako lobbing,“ popisuje Kremlík.

Podle obsahu smluv, které má redakce Seznam Zprávy k dispozici, vyplývá, že by soukromá společnost vybudovala na vlastní náklady podél 4,5 až 9 tisíc kilometrů železničních tratí dvě vysokorychlostní a vysokokapacitní sítě optického vedení. Jednu pro sebe (s opcí do dvou let), druhou s možností koupi státem (za cenu průměru posudků dvou soudních znalců).

Kremlík odmítl

Složka obsahovala dva bianko dopisy, podle kterých Kremlík souhlasí a povoluje výjimku z výběrového řízení. „Na to si moc dobře vzpomínám. V životě jsem neviděl, že by někdo přinesl dokument v uvozovkách mnou napsaný, že ho mám podepsat,“ vyjádřil se Kremlík. Jeden z obdržených dopisů je psán jménem ředitele Svobody, druhý jako odpověď ministra Kremlíka. Svoboda na rozdíl od Kremlíka popírá, že by složku osobně předal. Podle Kremlíka se na povolení projektu neshodli.

Ve věci zakázky se angažoval také další poslanec za ANO Pavel Pustějovský. Podle Kolovrátníka mu domluvil přímo v Poslanecké sněmovně schůzku s Batesysem. „Pavel za mnou přišel a říkal: Hele, chci tě požádat, jestli by ses nesešel s jedním člověkem. Za sebe říkám, že ho znám, že to není neznámá osoba a věřím mu,“ sdělil serveru Kolovrátník.

Žádná kancelář ani webové stránky

Redakce Seznam Zprávy pátrala o bližších informacích týkajících se společnosti Batesys One. Firma sídlí na virtuální adrese v administrativní budově v Praze 4, ale bez skutečné kanceláře. Zároveň neprovozuje internetové stránky a nelze na ni dohledat kontakt, ani jinak se s ní spojit. Dle uveřejněných údajů se zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Stejně anonymní je také společnost Geortess One, které Batesys One patří. Dostupným údajem z veřejných zdrojů je jméno ředitele společnosti. Zdeněk Čadek figuruje kromě společnosti Geortess One také jako jednatel několika dalších společností se sídlem na Kypru.

Na dotaz ohledně angažmá v pochybné zakázce se hájil Kolovrátník tím, že možná sehrál roli „pošťáčka“. „Není mým úkolem dělat detektivní kancelář a lustrovat každého, kdo ke mně přijde,“ říká dále ke zjištěním týkajících se projektu.

Kremlík oslovuje BIS

Kremlík se ohledně jednání s Batesysem obrátil i na Bezpečnostní informační službu (BIS). Od ní obdržel jako jeden z adresátů sepsanou zprávu i premiér Andrej Babiš (ANO). Tvrdí ale, že firmu nezná. „Na základě vašeho dotazu mě ministr Havlíček informoval, že Správa železnic spolupráci s firmou minulý rok písemně odmítla,“ sdělil Seznam Zprávám. Podle mluvčího BIS Ladislava Štichy tajná služba jedná podle zákona.

Batesys oslovil i státní firmy Mera a Čepro. „Přišli za námi z ulice, myslím, že nás oslovili dopisem,“ sdělil Seznam Zprávám ředitel Čepra Jan Duspěva. „My jsme se ale do fáze projektu nikdy nedostali, neprošlo to našimi bezpečnostními standardy,“ říká dál. Podle Duspěvy se o neznámou firmu zajímali i někteří politici.

Konkrétně poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM), který se odmítl k věci vyjadřovat. Se státní firmou Meru podepsal Batesys dohodu o mlčenlivosti ohledně vybudování optické sítě podél ropovodů. Tím vzájemná spolupráce podle Mera skončila.