Na Moravě jsou komáři nakažení virem západonilské horečky. Používejte repelenty, doporučují vědci

Nemoc se na české území dostala pravděpodobně s migrujícími ptáky, kteří k nám přilétají z Afriky. Přenos na člověka je podle epidemiologů málo pravděpodobný - riziko tu ale je. Lidé by se proto měli chránit kvalitními repelenty. Pozor by si podle epidemiologa Oldřicha Šebesty z Krajské hygienické stanice v Brně měli dávat hlavně rybáři.

„Nákaza nejvíce hrozí v blízkosti rybníku, v rákosu, to znamená, že pokud tím někdo může být ohrožený, tak jsou to rybáři. A nejlepší je opravdu repelent, to znamená zabránit tomu, aby nás komáři štípli,“ vysvětluje.

Inkubační doba nemoci je až 14 dní - pak se projevuje jako běžná viróza bolestí svalů, kloubů i horečkami. U někoho se ale nákaza neprojeví vůbec. Očkování ani následná léčba zatím neexistují.