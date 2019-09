Na Olomoucku se převrátil kombajn. Hasiči poslali pro velký jeřáb, aby ho dostal zpět na silnici

V pátek okolo šesté hodiny večer havaroval u Moravského Berouna kombajn poté, co se na úzké silnici vyhýbal s kamionem. Do vyprošťování převráceného zemědělského stroje se zapojilo zasahovalo několik jednotek hasičů a trvalo až do sobotního poledne. Řidiče kombajn ošetřili záchranáři.

