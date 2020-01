Advokáti učí děti komiksem o sexuálním násilí i exekucích. ‚Je to nad jejich odbornost,‘ říká preventistka

Česká advokátní komora vydala jako součást výukového programu Advokáti do škol několik komiksů, které mají pomáhat dětem zorientovat se v právním prostředí.

Dotýkají se problematiky dětských dluhů nebo sexuálního násilí takovou formou, která u některých odborníků z oblasti vzdělávání vyvolává kritiku.

„Nemám problém v tom, když advokáti budou vysvětlovat, co je zákon a právo, ale další věci jsou nad jejich odbornost,“ říká pro server iROZHLAS.cz například preventistka z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Helena Fialová.

Koordinátorka projektu advokátní komory a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová vysvětluje, že komiksy jsou jen podkladem k lekcím od advokátů, kteří dětem okolnosti hlouběji vysvětlují.

Projekt Advokáti do škol má dětem od 12 do 18 let vysvětlovat české právo. Zapojeno je do něj přibližně dvě stě českých advokátů, kteří zadarmo jezdí do škol mluvit o problematice. V nové příručce, kterou Česká advokátní komora vydala, se objevilo i několik komiksů, které upozorňují na rizika sexuálního násilí v rodině nebo dětské dluhy.

Příběh s názvem ‚Jak Katku dostal dětský dluh‘ popisuje, jak dívka nejdřív nezaplatila pokutu v tramvaji, nevrátila knížku v knihovně a posprejovala zeď. Následuje trest, kdy jí exekutor sebere peníze, které si vydělala na brigádě. Další, který se jmenuje ‚Ozvi se včas‘, zase zobrazuje dítě zneužívané vlastním strýcem. Kvůli nepochopení v rodině si holčička podřeže žíly.

Komiksy jsou podle Kovářové inspirované příběhy, které advokáti sesbírali během prvního roku, kdy jezdili do škol, a advokátní komora je konzultovala s psychologem.

„Jestli si někdo myslí, že jsou děti nevinná stvoření, která nevidí, co se děje kolem nich, tak to není pravda. Jsou chytré a vyspělé, a pokud je ten advokát dobrý, tak se mu v průběhu hodiny i po skončení chodí svěřovat,“ řekla bývalá ministryně spravedlnosti.

Instruktorka výuky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Helena Fialová ale připomíná, že by problémy jako sexuální násilí měly děti řešit s psychologem, který je k tomu speciálně vyškolený. Zároveň nesouhlasí ani s podobou komiksů. „Prevence typu ‚Neolizuj to zábradlí‘ prostě nefunguje,“ říká s odkazem na známou scénu ze snímku Obecná škola.

„Pochopím jejich komiksy, který vysvětlují, kdo je advokát a kdo notář, nebo ten, ve kterém je dopis pro tátu. Ale komiksy ‚Ozvi se včas‘, ‚S kým si píšeme‘ a ‚Jak Katku dostal dětský dluh‘ přesahují odbornost právníků. Nemám problém v tom, když advokáti budou vysvětlovat, co je zákon a právo, ale další věci jsou nad jejich odbornost,“ vysvětlila Fialová.

Komiksy si vysloužily i kritiku na sociálních sítích. Na twitteru se k nim vyjádřil například Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, který se problematikou dětských dluhů profesně zabývá. „To, že vykreslovat dětské dlužníky pod 15 let jako líné lotry, je ostuda, nevidí fakt jen někteří advokáti, případně vymahači dluhů, kteří se na tom přiživují,“ napsal.

Nepochopení

Podle Kovářové ale jde o nepochopení a komiksy jsou součástí zhruba stostránkové příručky. „Jsou to doprovodné materiály pro advokáty. Dokonce jsou tam i metodická doporučení, co má mít advokát na sobě, jak má vystupovat, jak má navázat kontakt s dětmi a podobně,“ přiblížila s tím, že s dětmi se musí taková témata probírat.

„Když se advokát rozhodne, že bude mluvit o tom, jak se nezadlužovat, tak může použít některý z šesti komiksů a další zdroje z příručky. Jsou tam různé příhody a povídky nebo právní příklady,“ doplnila.

To, že vykreslovat dětské dlužníky pod 15 let jako líné lotry, je ostuda, nevidí fakt jen někteří advokáti, případně vymahači dluhů, kteří se na tom přiživují.

Skutečnost, že tuto interpretaci závažného problému podporuje @msmtcr je však neodpustitelné. https://t.co/d5Ns59u3MG — daniel hule (@DanielHule) January 12, 2020

Komiks o sexuálním násilí?

Fialová ale upozorňuje, že například sexuální zneužívání, které je zobrazené v komiksu ‚Ozvi se včas‘, nikdy nepostihne celou třídu a je velmi nevhodné se o něm bavit před větší skupinou. „To je individuální téma. Ani my ho nedoporučujeme dávat jako samostatný blok do vyučování na základních školách při práci s dětmi,“ popsala.

S Fialovou souhlasí i psycholožka Jana Nováčková, která se zabývá výchovou dětí a dalším vzděláváním učitelů. „Mezi zásady dobré komunikace patří především sdělení, co a jak dělat dobře, správně. To, že někomu něco zakážeme nebo ho varujeme, ještě neznamená, že si bude umět poradit, jak se zachovat,“ říká pro iROZHLAS.cz.

Například u komiksu „Ozvi se včas“ by podle ní mělo by spíše vysvětlení, jak se mají děti zachovat. „Potřebují především informace o tom, co mohou a mají dělat, že to není jen o jedné možnosti. Také musí vědět, že výhrůžky, aby to nikomu neříkala, znamenají naopak nutnost to říct a nabídnout možnosti, zmínit tam třeba i Linku bezpečí,“ dodala.

Problém ale podle Fialové může spočívat i v tom, že komiksy jsou určené pro širokou věkovou skupinu. Všechny totiž mohou být využívány v hodinách pro děti od 12 do 18 let. „Tady porušují další standard,“ uvádí s tím, že by České advokátní komoře doporučila materiál nepoužívat pro tak širokou věkovou skupinu.

Další z oslovených psychologů Jeroným Klimeš v komiksech problém nevidí. „Zjednodušující jsou cíleně, aby našly čtenáře. Právo je nesrozumitelné i právníkům, natož vysokoškolákům. O dětech nemluvě,“ napsal.

‚Námět k diskusi‘

Jeden z autorů námětu ke komiksům advokát Michal Žižlavský uvedl, že komiks je nedílnou součástí stostránkové publikace, kterou pro Českou advokátní komoru zpracoval.

„Mimo jiné se snažíme vysvětlit dětem, jaké jsou role těchto právnických profesí a jak vlastně funguje právní systém. To je také důvod, proč se v komiksu objevuje exekutor. Pomůcka slouží jako námět k diskusi s dětmi, kterou moderuje zkušený advokát. Z logických důvodů nepostihuje problém dluhů komplexně,“ napsal Žižlavský, který je i členem představenstva České advokátní komory.

Projekt České advokátní komory Advokáti do škol funguje už skoro dva roky a klade si za cíl zvýšit právní vědomí žáků a studentů. S dětmi se rozebírají i kauzy, kterou ve své práci právníci řešili. Záštitu nad vším převzaly ministerstvo spravedlnosti i ministerstvo školství.

Podle Kovářové jde o „nízkonákladový projekt“. Všichni advokáti chodí do škol zdarma. Kreslíři pro komiksy se vybírali z řad studentů středních škol, nakonec je ale nakreslila advokátka Andrea Jarolímková. „Odměna byla pár korun,“ dodala koordinátorka projektu.